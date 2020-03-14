በዓለም ታሪክ እንደፕፕ በቅሌት የተዋረደ ፓርቲ የለም
በነፍጠኞች የሚመራ ብልጽግና ፓርቲ ርእዮተ ዓለም (አይዲዎሎጂ ) እንደሌለው አቶ አወል አቢዲ በሰጠው መግለጫ አረጋግጧል። አይድዎሎጂ የዓላማና የተግባር መመሪያ ንድፈ ሀሳብ ነው። አይዲዎሎጂ የሌለው ፓርቲና ዓይነ ስውር ሰው አንድ ናቸው። አይነ ስውር እንደ ፕፕ ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም።ከፊቱ ያለውን ገደል አያይም።
1) በሕዝብየተጠላ ፕፕ ሀገርና የሚመራበት ርእዮተ ዓለም (አይዲዎሎጂ) የለውም። ትልቁ ዉርደት ከዚህ ይጀምራል
2)የኦሮሞ ሕዝብ መሬቱን ተቀምቶ ከቄዬው ተፈናቅሎ ሌሎቹ በመንግሥት ወታደሮች ወረራ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ሜዳ ላይ ተበትነው የሚበሉት አጥተው የሚቸገሩ እያለ አቢይ አህመድ 40,000 ካድሬ በሕዝብ ገንዘብ አሰልጥኖ ፕፕ ለማስመረጥ ይለፈል። ለአንድ ካድሬ 3000 ብር ቢከፈል 40,000 = 120,000,000 ብር በከንቱ ይባክናል። ቀረጥ ግብርና ለልማት ተብሎ ከሕዝብ የሚሰበሰበውን ገንዘብ ለግል ዓላማ ማዋል ፕፕ ወድቆ ጸሃይ ስትጠልቅበት ይጠየቅበታል። ይህ ከባድ ቅሌት ነው።
3)በጽንሱ የተጨናገፈ ሳይወለድ የሞተፕፕ በዓለም ላይ ተደርጎ የማይታወቅ በኢትዮጵያ ገዥመደቦች ታሪክ ተሞክሮ የማያውቅ ጸሎት አድርጉልኝ (ምረጡን) እያለ ለቤተክርስያናት ማመልከቻ ያስገባል።
4)ዓላማውን በጉልበት ሕዝብ ላይ ይጭናል።
5)ያልነቁ ሰዎችን በገንዘብ በጥቅም በጠላ በአረቄ በጠጅ እያታለለ ደጋፊው ያደርጋል።
6)ሴቶችን ወጣቶችን አርቲስቶችን የጦር አባላትን እየሰበሰበ እንዲደግፉት ያባብላል። ባንክ ቤትችና የግል ነጋዴዎችን በማስገደድ በገንዘብ እንድ ደግፉት ያደርጋል። በማይደግፉት ላይ ግብርና ቀረጥ እንደሚጨምር እያስፈራራ ሕዝብ ይዘርፋል። እንደዚህ ያለ ዓይን የሚበላ ማፊያ በዓለም ላይ ተፈጥሮ አያውቅም። በዚህ መረጃ ፕፕ ማለት ማፊያ ፓርቲ ማለት ነው።
7) በመንግሥት ገንዘብ በብዙ ሺ የሚቀጠሩ ካድሬዎቹን እያደራጀ የእለት ወጪ እየመደበ የመንግሥት መኪና እየሰጠ በማሰማራት ሕዝብ እንዲ ደግፈው ያስገድዳል። ህግ ያለበት ሀገር ቢሆን ያለ አግባብ በሕዝብና በመንግሥት ገንዘብ መጠቀም የወንጀል ቀሌት ስለሆነ ያሰቀጣል ያሳስራል።
8)የፕፕ ቀንደኛ ካድሬ ታዬ ዳንደኣ 2 ሚሊዮን ብር ተሸክሞ የአምቦ ሰዎችን ለመግዛት ሲሞክር መጋለጡ ለፕፕ ቅሌት ዋና ማስረጃ ነው።
9)ፕፕ በካምባታ ጥምባሮ ዞን በቤንቺ ከተማ ብዙ ሰንጋ በሬዎችን አርዶ ሕዝብ ጠርቶ ግብር አብልቶ በሆድ ሰዎች እንዲደግፉት ማድረጉ ከባድ የቅሌት ማረጋገጫ ነው። ህግ የሚከበርበት የሰለጠ ሀገር ቢሆን በሆድና በገንዘብ አታሎ ለመመረጥ የሚሞክር ፓርቲ ከምርጫ መዝገብ ተሰርዞ በህግ ይከሰስ ነበር። ፕፕ ራሱ አምባገንን መንግሥት ስለሆነ የሚከሰው የሚያሰቀጣው የለም።
10) ፕፕ ለመመረጥ የሚጠቀምባቸው ዘዴዎች በጥቅም በጉቦ ሰዎችን እያታለለ በውሸት ፕሮፖጋንዳ ሕዝብ እያከፋፈለ ደጋፊው ማድረግ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን እያሰረ እየገደለ አዳክሞ ብቻውን ለመመረጥ የሚያደርጋቸው አሻጥሮች ናቸው። ከላይ በቀረቡ 10 መረጃዎች መሠረት በዓለም ላይ እንደ ፕፕ በማጭበርበር ቅሌት የተዋረደ ማፊያ ፓርቲ ልተፈጠረም።
በሁለት ዓመት ወሰጥ በግድያ በእስራት ሕዝብ በማሰቃየት አንድነት በመከፋፈል ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖሎቲካዊ ቀውስ ያስከተለው ፕፕ ተመርጦ 5 ሥልጣን ላይ ቢቆይ ኢትዮጵያን ገደል ያሰገባታል።
ከፕፕ አሻጥር የበለጠ በጣም የሚያሳዝነው ገና ከእንቅልፋቸው ያልነቁ ከርሳም ኦሮሞዎች በሆዳቸው ተገዝተው በጠላ በአረቄ በጠጅ እየተሞኙ በወለጋ በጉጂ በቦራና በሐረርጌ ሕዝብ ላይ የዘር ፍጅት የሚፈጽመውን የፕፕ ሊቀመንበር ኮሎኔል አቢይ አህመድ መደገፋቸው ነው።ጠላቱን የማያውቅ ፍጡር እንስሳ ብቻ ነው። ከርሳም ምሁራኖች የፕፕ መደበኛ ጠበቃ ሆነው መቆማቸው ከሁሉም የበጠ አሳፋሪ ነው። ዓላማቸው ለነጻነት አንድነትና እድገት አይደለም። ፕፕ ከልተመረጠ ከሥልጣን አንባረራለን ጥቅማ ጥቅሞችን እናጣለን በለው ስለሚፈሩ ፕፕ ፕፕ እያሉ ይጮሃሉ ። ፕፕ የግለሰቦች መብት ለማስጠበቅ የሚታገል ማፊያ ድርጅት ነው። ማንነቱን የደበቀ ፕፕ = ኢህአዴግ= ወያኔ+ ኦፕዴኦ+ ብአዴን+ ደህዴን ማለት ነው። የኦሮሞ ሕዝብ ለመምታት የተፈጠረ የነፍጠኞች ሚሳዬል ስለ ሆነ ሕዝብ መጠንቀቅ ይኖርበታል።
የኢፕፕ ቀንደኛ ካድሬዎች እነማናቸው?
ዲያቆን ዳንኤል ክብረት
አቶ ታዬ ቦጋለ
አቶ ቦያለው
ዶክተር ጫኔ
አቶ ታዬ ዳንደኣ
ወይዘሮ አዳነች አቤቤ
አቶ አደሱ አርጋ…
የቀን ደመወዝ እየተከፈላቸው በፌስቡክ ላይ ተመድበው ትርኪ ምርኪ ወሬ የሚወቅጡ ጥቁር ፕሮፖጋንዳ የሚነዙ በሬ ወለደ ውሸት የሚያሰራጬ 2500 ብሎገሮች ካድሬዎች ናቸው።ፕፕ ደጋፊ ለማፍረት በካምባታ ጥምባሮ ዞን በቤንቺ ከተማ ብዙ ሰንጋ በሬዎችን አርዶ ግብር ለማብለት ያዘጋጀው ስጋ ለመረጃ ተመልከቱ። ለመመረጥ በሆድ ሕዝብ ከማታለል የበለጠ ቅሌት የለም።