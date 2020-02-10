ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለመቀጠል ማለፍ ያለባት ፈተናዎች
በፍዳ ቱምሳ, Guraandhala 9, 2020
የኢትዮጵያ እንደ ሀገር መቀጠል አለመቀጠል ሰዎች ስለ ፈለጉት ብቻና በምኞት የሚሳካ ጉዳይ አይደለም። እንደ ሀገር የመቀጠል አለመቀጠል ጉዳይ የሚወሰነው በዚያች ሀገር የሚኖሩ ህዝቦች፡ በተለይም የፖለቲካ ተዋናዮች በሚወስዱት የተሳሳተ እርምጃ፡ ወይም መውሰድ የሚገባቸውን እርምጃዎች በጊዜው መውሰድ ተስኖአቸው ሳይወስዱ በመዘግየታቸው ምክንያት ይሆናል። ብዙዎች የኢኮኖሚ ችግር፡ የማህበራዊ ኑሮ ችግር፡ የተፈጥሮ ሀብት እየመነመነ የመሄድ ችግር … ለመፍታት በምናደርገው እንቅስቃሴ ሀገር ማቆየት የምንችል ይመስላቸዋል… በኢትዮጵያ እነኝህን ችግሮች ለመፍታት ከመነሳታችን በፊት በህዝቦች መካከል ያለ ግንኙነትና፡ በህዝቦችና በሀገረ መንግስት መካከል ያለ ግንኙነት፤ መፋለስና ይሄም ለፈጠረው ያለመግባባት መሰረት ለሆኑት ጉዳዮች መፍትሄ መሻት ያስፈልጋል።
በእነዚህ ያለመግባባት መሰረትና ሀገርን የማስቀጠል ፈተናዎች ላይ እርምጃዎች ለመውሰድ፡ በፈተናዎቹ ምንነት ላይ መስማማት ያስፈልጋል። በኛ እምነት ከፈተናዎቹ መካከል ምናልባትም ዋናዎች ተብለው ከሚጠቀሱት ውስጥ ሁለቱ አብይ ሆነው ይታዩናል። እነዚህም አንደኛ እያንዳንዳችን ራሳችንን ከሀገሪቱ ጋር የምናስተሳስርበት ማንነት እና ሁለተኛ የሀገሪቱን የፖለቲካ ማእከል የሚመለከቱ ጉዳዮች ናቸው።
ዛሬ ከእያንዳንዳቸን የሚጠበቀው ራሳችንን ከሀገሪቱ ጋር የምናስተሳስርበት ማንነት “ኢትዮጵያዊነት” ብለን የምንጠራው ማንነት እንዲሆን ነው። “ኢትዮጵያዊው ማን ነው?” ለሚለው ጥያቄ መልስ መስጠት የቻሉት ፡ እኛ “ኢትዮጵያዊው” ነን የሚሉ በዋናነት አማሪኛ ተናጋሪ ብቻ ሆነው ባለበት ሁኔታ … “ኢትዮጵያዊነት” የሚለውን ማንነት በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ ህዝቦች የማንነታቸው መገለጫ ማድረግ ከቶ አይቻልም። ዛሬም በሀገሪቱ “ኢትዮጵያዊው” ለመሆን አማሪኛ ተናጋሪ እናም ራስን ወደ አማራነት መቀየር ይጠበቃል።፡
ዛሬ “ኢትዮጵያዊነትን” ከአማራነት ብቸኛ ማንነት አላቀን፡ ሌሎች ማንነቶች እንዲያቅፍ እናደርጋለን ብለው የሚዳክሩ ወገኖች ከከንቱ ድካም በስተቀር የሚፈይዱት ነገር የለም። ዛሬም ሆነ ነገ ማንም ራሱን “ኢትዮጵያዊ” ብሎ ለመጥራት የወሰነ ስው .. የራሱን ማንነት ደጅ አስቀምጦ ወደደም ጠላ የአማራ ማንነትን መቀበል ይጠበቅበታል። “ኢትዮጵያዊነት” በሁለመናው አማራነትን .. ባህሉንና እምንቱን መቀበልን ይጠይቃል። “ኢትዮጵያዊነት” በኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ያሉ ማንነቶችን የሚያገል በመሆኑ በኔ እምነት በኢትዮጵያ ሀገረ ግዛት ነዋሪዎች የማንነት መገለጫ ሌላ መጠሪያ እንደሚያስፈገን መግባባት አለብን። እኛ “ኢትዮጵያዊ” ወይም ፡”ሃበሻ”፡አይደለንም .. ልንሆንም አንችልም .. የኢትዮጵያ ሃገረ መንግስት ነዋሪ ግን ነን። ምናልባትም እንደ ቡርኪናቤዎች (Upright People) እኛም የኢትዮጵያን ህዝቦች ማንነት የምንገልጥበት ሌላ መጠሪያ መፈለግ ይገባናል፡፡ “ኢትዮጵያዊነት” ለሃገረ ኢትዮጵያ ነዋሪዎች የጋራ ማንነት መገለጫ ላይሆን፤ ለማዳንም በማይቻልበት ሁኔታ በአብዛኛው የተገዥነት ሰቆቃ ላይ ባመጸው ትውልድ ልብ ውስጥ ሞቶአል፡፡ ከሙት ቀስቅሶ ሌሎችን እንዲያቅፍ ለማድረግ ከቶም አይቻልም፡፡ እናም ለሃገረ ኢትዮጵያ ነዋሪዎች ሁሉ የሚሆን ሌላ ስያሜ በጋራ እንፈልግ፡፡
የፖለቲካ ማእከላችን የአዲስ አበባ (ፊንፊኔ) ጉዳይ ሌላኛው የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት የሚያፈርስ ጉዳይ ነው፡፡ የዛሬዋ ኢትዮጵያ የተመሰረተችው የኦሮሞና የቀሩትን የደቡብ ህዝቦችን ማንነት ለማጥፋት ባለመ የሀገረ መንግስት ግንባታ ውጥን ነው፡፡ የዚህ ስርአት ዋነኛ መገለጫ ሆኖ እስከዛሬም የዘለቀው አቅኝዎች የከተሙባቸው መንደሮች (ከተሞች) የተመሰረቱበትን ህዝብ ማንነት በማጥፋት እናም የህዝቡን የሀገሩ ባለቤትነት በመንፈግ ነው፡ ፡ ይህ ጉድይ በብዙ ቦታዎች የማንነትና የባለቤትነት ጥያቄን አስነስቶአል። ይህ የማንነትና የባለቤትነት ጥያቄ ደግሞ ከየትኛውም ቦታ ይልቅ ጎልቶ የሚታየው በፊንፊኔ ነው፡፡ ለፊንፊኔ የማንነትና ባለቤትነት ጥያቄ መልስ ሳይሰጥ የኢትዮጵያን ፈተናዎች ማለፍና ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ከቶውንም አይቻልም፡፡
የዛሬው የፌዴራል ስርአትም አመሰራረት አንዱ ቁልፍ ችግርም ፊንፊኔ ነው፡፡ የፌዴራል ስርአቱ ኦሮሚያ ክልል ዋና ከተማ ፊንፊኔ ነች ብሎ ስያበቃ በሌላ በኩል ከቀደመው ስርአት በከፋ መልኩ የኦሮሞን ማንነት ከከተማዋ ለማራቅ የሚጥር ብቻም ሳይሆን ከተማዋን በመለጠጥ ኦሮሞን ከአካባቢው ለማጥፋት እየሰራ በመሆኑ ይህ ጉዳይ ለተከታታይ የኦሮሞ ህዝብ አመጽ መነሻ ሆኖአል። ማንም ራሱን ኦሮሞ ብሎ የሚያውቅ ዜጋ የፊንፊኔ ጉዳይ የኦሮሞ ህዝብ የህልውና ጉዳይ እንደሆነ ይገነዘባል። በፊንፊኔ ላይ የተፈጸመው ተከታታይ ታሪካዊ ደባ የኦሮሞን ማንነት ለማጥፋት የተደረገ አጠቃላይ ግፍ አካል መሆኑን እያናዳንዱ ኦሮሞ ይረዳል። ይሄንን ግፍ ትናንት በፈጸሙ ወገኖች ዘንድ ዛሬም ያለው አስተሳሰብና አካሄድ ከትናንቱ የተለየ ያለመሆኑን ኦሮሞ ያውቃል።
በነኝሁ ሀይላት ከተሰሩት ደባዎች አንዱና ዋነኛው ፡ ፊንፊኔ የኦሮሚያ አካል መሆንዋን ህገ መንግስቱ ቢደነግግም (ፊንፊኔ የፌዴራል መንግስቱ አካል የሆነችው በኦሮሚያ ግዛትነትዋ ነው) … የኦሮሞ ቋንቋ፡ ባህል፡ ማንነት በፊንፊኔ ውስጥ ማሳደግ እንዳይቻል .. የፊንፊኔን አስተዳደር .. በፌዴራል መንግስት ስር በማስገባታቸው ነው። በዚህ ረገድ ያለፈውና ዛሬም ያለው ሰርአት መገንዘብ ያቃተው ፊንፊኔ ከኦሮሞ ህዝብ ህልውና ጋር የተያያዘ መሆኑንና ለዚህ ጥያቄ የሚሰጠው መልስ የሀገሪቱን አንድነት የሚፈታተን መሆኑን ያለመረዳት ነው።
ፊንፊኔ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ከመሆንዋም በላይ ለኦሮሞ ህዝብ ደግሞ የደረሰበትን ታሪካዊ በደልን ለማረቅ በሚደረግ ትግል የተለየ ትርጉም ያላት ከተማ በመሆንዋ የፌዴራል መንግስቱ በከተማይቱ ከመገልገል ባለፈ አስተዳደራዊ ጉዳዮች ውስጥ ያለውን እጁን ቢሰበስብ ለዚህ ችግር መፍትሄ ይሆናል እንላለን። የኦሮሞ ቋንቋ፡ ባህል፡ ማንነት ለፊንፊኔ ባዳ በሆነበት ሁኔታ ለኦሮሞ ኦሮሚያን ማሰብ አይቻለውም። የፊንፊኔ አስታዳደር ዋሰንና የባለቤትነት ጥያቄ መፍትሄ ሳያገኝ ..ኢትዮጵያ አትታሰብም።
የፌዴራል መንግስት ሌሎች የክልል ከተሞችንም ዋና ዋና የፌዴራል መስሪያ ቤቶችን (የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች) እንዲያስተናግዱ በማድረግ ሌሎች የክልል ከተሞችን ከማሳደግ ይልቅ ፊንፊኔን ከኦሮሞ ለመነጠል የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሀገሪቱን የሚንጥ ውዝግብ ለመቀስቀስ ምክንያት ሆኖአል።
ትናንት የተጀመረውንና ዛሬም ቀጥሎ ያለውን የፊንፊኔን ከአማራ ክልል ጋር የማገናኘት እንቅስቃሴና ከዚሁ ጋር ተያይዞ በመካሄድ ላይ ያለው ኦሮሚያን ወደ ሁለት የማይገናኙ አካላት ለመቁረጥ እየተደረገ ያለው የተንኮል ጉዞና በአሁኑ ወቅት በተቀናጀ መልኩ ወደ ኦሮሚያ ለሰፈራ የሚደረገው እንቅስቃሴ .. የተለያዩ የኦሮሚያን ግዛቶች በወታደራዊ አገዛዝን ሰቆቃ ስር ማሰቃየት፤ “በኢትዮጵያዊነት” ስም “ብልጽግናን” ተከናንቦ የኦሮሞን ህዝብ አንድነት ለመናድ እየተደረጉ ያሉ እንቅሰቃሴዎች .. የኦሮሞን ህዝብ ነፃነቱን ከኢትዮጵያ ውጭ ወደ ማሰብ እንደሚያሸጋግረው መረዳት ያስፋልጋል።
ራሳቸውን ”ኢትዮጵያዊያን” ብለው ከሚጠሩና ሌላው የኢትዮጵያ ዜጋ ለመሆን እነርሱን መሆን እንዳለበት ከሚስብኩት ጋር የኦሮሞ ህዝብ በአንድ ሀገር የመኖሩ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ እየገባ ነው። የሀገረ መንግስት ግንባታው የህዝቡን ማንነት በሚያጠፋበት መንገድ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ.. የኦሮሞ ህዝብ ራሱን አንድነቱን ማንነቱን በነፃነት ለማስጠበቅ የተለየ አማራጭ እንዲያልም እያስገደዱት ነው። ዛሬ ራሳቸውን “ኢትዮጵያዊያን” ብለው የሚጠሩ ወገኖች ኦሮሞንና ሌሎች ጭቁን ህዝቦቸን ወደዚህ አማራጭ እየገፉት መሆኑን መገንዘብ ይኖርባቸዋል።