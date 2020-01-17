By | January 17, 2020
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የባህር ዳሩ ኣስቸኳይ ሚስጥራዊ ስብሰባ ተጠናቀቀ

Via Rundassa Eshete, Jan 17, 2020

Ethiopia’s deputy prime minister Demeke Mekonnen (C) attends the funeral of Amhara president Ambachew Mekonnen and two other officials who where killed in an attack in the town of Bahir Dar, Amhara region, Ethiopia June 26, 2019. REUTERS/Baz Ratner To match

የዛሬ ዓመት ገደማ የተካሄደውን የኣ/ኣበባ የኢሌሌ ሆቴል ሚስጥራዊው የነ ደመቀ መኮነን የጥፋት ስብሰባ ላለፉት 2 ቀናትም በባ/ዳር ቀጥሏል ። ችግሩ ኣሁንም ሚስጢርነቱን ኣልጠበቀም ።

በደመቀ መኮነን መሪነት የመከላከያ ፥ የምርጫ ቦርድ  እና የሕግ ኣውጪው ኣካላት ብቻ በተገኙበት ለ2 ቀናት ማለትም (ጥር 4 -5/2012 ዓ/ም)  በባህ/ዳር ሲካሄድ የቆየው ሚስጥራዊ ውይይት የሚከተሉትን ውሳኔዎችን በመመሪያ መልክ ኣሳልፏል።

  1. ኣገራዊ ምርጫ የኛ ፓርቲ (ብልፅግና ፓርቲ ማለታቸው ነው) ውጤታማ እንዳይሆን ከወዲሁ እንቅፋት በሆኑ ኣካባቢዎች “የስጋት ቀጠና” በማለት በፈረጅናቸው በሙሉ (የኦሮሚያ ክልል ዞኖች ፥ ሲዳማ እና የወላይታ ዞኖች) የበለጠ ኣጥብቀን እንሰራለን፡፡
  2. መከላከያ ሰራዊት በዋናነት ኣ/ኣበባን ጨምሮ ኦሮምያ ክልል በሙሉ ፥ ኣማራ ፥ ሶማሌ ክልል ፥ ዓፋር እና ደቡብ ክልል በተለየ መልኩ በመከላከያ ሰራዊቱ ስር እንዲሆኑ በማድረግ ኣጥብቆ መስራት ኣለብን። በኬንያ ምርጫ ያጋጠመ መሰል ችግር በኛ ላይም እንዳይደገም ከወዲሁ መጠንቀቅ ኣለብን፡፡
  3. ተጨማሪ የውጭ ሃይል ድጋፍ እንዳለን ኣሁንም በሚስጥር መያዝ ይጠበቅብናል፡፡ በሰራዊቱ መካከል ችግር እንዳይገጥመን ኣሁንም ኣሁንም ስምሪቱን ከቦታ ቦታ ማዟዟር እና ብርጌድ መቀላቀል ፥ ቀጥተኛ ግኑኝነት ያላቸው የመከላከያ ኣመራር ኣባላት ማለያየት ፥ ከህዝቡ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው የፀጥታ ሃይሎች (የክልል ልዩ ኃይሎች ማለት ነው) በኣንፃራዊ ኣከባቢ መሃል ማድረግ ወሳኝ ነው፡፡ ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል የኣማራ ልዮ ኃይልን የመከላከያ ደምብ ልብስ ኣስለብሰን ማሰማራት ኣለብን፡፡
  4. በኣገር ኣቀፍ የዳኞች ቦርድ ሰብሳቢ ፥ ኣለም ኣቀፍ የሕግ ኣማካሪዎች ፥ ስቪል ማህበራት ፥ ሚድያዎች ፥ የሰብኣዊ መብት ተሟጓቶች እና የውጭ ታዛቢዎች ሁሉ የኛው ናቸው። ይሁን እንጂ የምርጫ ቦርድ የምርጫ ግዜና እኛን በሚቃረኑ ሕጎች ላይ ባፋጣኝ ማስተካከያ እንዲደረግ ካሁኑ ማመቻቸት ኣለብን።
  5. ምርጫ ቦርድ ለፓርቲያችን ስኬት ሲባል የምርጫ ግዜ ገደብ ከመደበኛው ከ5-6 ወር እንዲራዘም መስራት ኣለበት፡፡ ቀኑ እስኪደርስ እንያንዳንዱ እርምጃችን ስኬታማ ማድረግ ኣለብን፡፡ በምንራመድባቸው መንገዶች እንቅፋት የሚሆኑ ኣካላት ፥ ተቋማት ፥ ግለሰቦች መጥረግ ግድ ይለናል፡፡ የሚሉ 5 ኣስቸኳይ ውሳኔዎች መወሰናቸውን ታውቀዋል፡፡

ፍልፍል ልፍዓተይ ተስፋ ወክዕዖ

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