1 SHARES Share Tweet

የጦርነት ሠልፍ በነፍጠኞች በአገር ውስጥ እና በመላ ዓለም ነገ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ …

Note : The Dembidolo University Students kidnapping is fake drama, designed to divert attention from the inhumane and brutal war in the Wallaga and Gujii zones of Oromia. The drama was poorly orchestrated and cheaply executed by amateur actors (PM Abiy’s confidants). The actors were very very bad pupils of the TPLF. They did not even comprehend 1% of the basic elements of faking tactics. Their primary goal was to manufacture a fake “Boko Haram” style of kidnapping school children to amass money and supporters for the war on innocent people of Oromia. Regardless, God is with the Oromo people; this whole drama is getting exposed.

የኦሮሞ ሕዝብ ከእንቅልፋችሁ ንቁ ! መሪ ነን ባዮች ፣ ለምርጫ ቅድመ ሩጫ የጀመራችሁም ወዲህ ተመለሱ። ነፍጠኛ መራሽ በኮሎኔል አቢይ የጦር አባጋዝነት የተቀነባበረ በመላ አለም እና በኢትዮዽያ ነፍጠኞች በሚቆጣጠሩት ሁሉ በአማራ ክልል ልዩ ኃይል እና ፖሊስ ጠበቃ እየተደረገ የኦሮሞ ሕዝብ ላይ ዛቻና ማስፈራሪያ አዘል መፈክሮችን ይዞ በነገ እለት ታላቅ ሠላማዊ ሰልፍ በሚል የውሸት ድብቅ ስም በጅምላ የጦርነት አዋጅ ይከናወናል። ከዚህ በመቀጣል የተሠራው የተማሪዎች ጠለፋ ድራማ በእስክንድር ነጋ በውጪ የነፍጠኛ ሪዝራዦች የጠነሰሰው ሴራ የኦሮሞ ሕዝብን በጅምላ አሻባሪ በሚል ታፔላ በናዝ ጀርመኖች ህቲሌር በይሁጆች ላይ የተፈፀመው የጅምላ ፍጅት አዋጅ ሊታወጅ የተሸረበ ሴራ በመሆኑ ወገኔ ንቃ !ተነስ ተባበር ፣ ይህ አዋጅ የእያንዳንዱን ኦሮሞ ቤትና ዞን ስለሚያንኳኳ ተነስ። ይህች የተማሪዎች ጠለፋ ድራማ የሸሪ መሆኑን እያንዳንዱ ኦሮሞ ሴት ወንድ ሳትል ንቃ ! የመሣራ ጋጋታ አትፍራ ። ቬቲናሞች በቀስት ነው ኃያሏን አሜርካን ከአገሯ ያስወጣችሁ። ቬቲናሞች ወንዱ አልቆ ሴቶቻቸው ጭምር ነው አገራቸውን ያስከበሩት። ማክሴኞ የተጠራው ሠላማዊ ሳይሆን ሠላምን የሚያደፈርስ አዋጅ የሚታወጅበት ቀን ነው።

ኦሮሞ መደማመጥ ያለበት ቀኑ ዛሬ ነው።” Tolchaa Gurmeessaa!

Via @Ittana Habte

Odeeffaannoon RIB keessaa maddu akka agarsiisutti erga bilbillii fi intarneetiin cufamee loltoonni gara aanaalee Wallaggaa bobbaafaman isa kanaan dura beekamu irraa adda. Loltoonni ammaa bobbaafaman akaakuu lama: (1) milishaa Naannoo Amaaraa yunifoormii RIB uffifaman; (2) miseensota RIB keessaa dhalattoota Amaaraa (keessumattuu Goojjamoota) kan ta’aniifi jibba Oromootiin kan machaa’anidha. Uummata keenya akka lafa irraa haxaa’aniif kan Abiy bobbaase isaan kana akka ta’e maddoonni ni ibsu. Ijoolleen Oromoo muraasni miseensota RIB ta’anii loltoota kana waliin bobbaafaman dhimma kana ragaadhaan qabsiisanii saaxiluuf yaalaa turan tu’annoo jala oolfamaa jiru. Isaan Oromoo ta’anii dhimma kanaan shakkamanis akkasuma loltoota keessaa adda baafamanii tu’annoo jala oolaa jiru. Uummatni Oromoo hatattamaan socho’ee adeemsa hamaa kana duubatti hindeebisu taanaan wanti raaw’atuuf adeemaa jiru isa takkaa dhageenyee hinbeekne ta’uuf deema. #Abiy_Must_Go

Via Worku Seboka

አገርቷን እየመራ ያለው የኢዜማና የብልፅግና ጥምር መንግስት ነው። ፖሌቲካቸው ያው እንደምታወቀው አድማሱን አሰፋ ቢባል ከአዲስ አበባ አያልፍም።

የፊውዳል ልጅ ካልሆንክ በስተቄር ከዚህ መንግስት ምንም እንዳትጠብቅ። ቀስ ብለህ ብቻልህ በምርጫ፣ (ካልሆነም በጡቻና በእርግጫ) ከቤተመንግስት ካላሰናበትክ፣ ይሄ የጥምር መንግስት ስልጣን ላይ እየቆዬ በሄደ ቁጥር የስቃይህ መጠንም በዚያው ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል።