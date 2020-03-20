ያመለጠን አጋጣሚና የኦሮሞ ሕዝብ ሰቆቃ
ብርሃኑ ሁንዴ, Bitootessa 20, 2020
የምያሳዝነው ግን ኦነት የተጠበቀውን ወይም የተመኘውን ግብ እንዳይደርስ የሚያደርገው የውጭ ኃይሎች ጥንካሬ ሳይሆን፣ የውስጣችን ችግር ነው። በኦሮሞ ውስጥ ያሉት ችግሮች ደግሞ መጠነ ሰፊና የተለያዩ ገፅታዎች ያላቸው ሲሆኑ በዋናነት የትግላችን እንቅፋት የሆኑት አድርባይነትና ራስ ወዳድነት ነው። ለሕዝብ ወይም ብሔራዊ ፍለጎት ቅድሚያ ከመስጠት ይልቅ ለግል ጥቅማ ጥቅም መገዛት አንዱና ዋንኛው ፀረ ኦነት ነው። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በዚህ ትግል ውስጥ ሚና የነበራቸው እንኳን በግል ጥቅማ ጥቅም ተገዝተው፤ የሕዝባችንን ሰቆቃ እያዩ ግን ለራሳቸው ምቾት ብለው ፀረ ሕዝብ ድርጊት ሰስሩ መታየት እጅግ ያሳዝናል። “የማይነጋ መስሎት ….” እንደሚባለው ተረት እነዚህ ለግል ጥቅምና ምቾት ብለው የሕዝባችንን ስቃይ በዝምታ የምመለከቱት ነገ ከታሪክ ተጠያቂነት እንደማይድኑ መገንዘብ አለባቸው።
ወደ ፅሁፉ ርዕስ በመመለስ፣ ያመለጠን አጋጣሚና የኦሮሞ ሕዝብ ሰቆቃ ያልኩበት ዋንኛው ምክንያት በ2018 የሕዝባችን አመፅና የቄሮ እንቅስቃሴ ወያኔን አንበርክኮ ድል ስቀናጅ፣ ወዲያውኑ ትግሉን ወደ ተፈለገው ግብ ከመውሰድ ይልቅ ለOPDO ዕድል መስጠ ትልቅ ታሪካዊ ስህተት ነበር። ይህ ቀድሞውኑ ለኦሮሞ ሕዝብ ፍላጎት ቆሞ የማያውቀውን ተለጣፊ ድርጅት አምኖ የሽግግር ለውጡን እንዲመራ ዕድል መስጠት ዛሬ ባጠቃላይ ሰፊው የኦሮሞ ሕዝብ በተለይ ደግሞ የምዕራቡና የደቡቡ የኦሮምያ ክፍል ሕዝቦቻችን ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንዲገቡ አድርጔል። ዛሬ የ 2016 እስክ 2018 ተመሳሳይ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ቢነሳ እንኳን በዚያን ጊዜ የነበረውን ያህል ሕዝባችንን ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ አንቀሳቅሶ ድል እንዳያመጣ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ተፈጥሯል።
ዛሬ PP ተብየው ከOPDO የተወለደው ድርጅት በብዙ መንገዶች ሕዝባችንን እያወናበደና እያታለለም አልፎም ደግም ለሆዳቸው የምያድሩትን ጥቂቶች በገንዘብና በተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ወደ ራሱ እየሳበ፤ ለነፃነት ትግላችን እንቅፋት እንዲሆኑ እያመቻቸ ነው። በጎኑ ደግሞ ሁሉን ነገሮች በእጁ ካስገባና ራሱን ካረጋጋ በኋላ ወደ አምባገነንነት በመለወጥና ሁሉንም ነገር በኃይል ለማሸነፍ እየሰራ ይገኛል። ጌታችን ሕዝባችን ነው ሲሉ የነበሩትም ዛሬ ድምፃቸው አይሰማም። ተቸገረው ይሁን ወይንም ደግሞ ቀድሞውኑ ሕዝብን ለማታለል እንደሆነ አይገባም። እንግዲህ አመቺ ያልሆኑ ጉዳዮች በተፈጠሩበት ሁኔታ ውስጥ የ2018 አጋጣሚ ተመልሶ እንኳን ቢመጣ፣ በዚያን ጊዜ ካስከፈለን መስዋዕትነት የበለጠ እጅግ ከባድ መስዋዕትነት ማስከፈሉ የማይቀር ነው። ለዚህም ነው ያመለጠን ኣጋጣሚ ያልኩት።
በሌላ ጉዳይ ተመልሰን እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።