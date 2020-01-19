Barattoota Oromoo Yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa ari’aman
A) Yuunivarsiitii Haramaayaa
[SBO – AMAJJII 13,2020] Barattootni Oromoo Yunversitii Haramaayaa irraa ari’amanii fi hidhamanii dararamaa turan 60n yeroo ammaa bakka bultii fi waan nyaatan dhabanii Waajjira ABO Gullallee dhufanii jiru sa’aa ammaa kana.
Waliigalatti barattootni Oromoo Yunversitii Haramaayaa irraa waggaa 2f ari’aman 70 yoo ta’an kan amma Waajjira ABO Gullallee ga’an 60.
Barattootni kun ALItti gaafa 01/05/12tti kan ari’aman oggaa ta’u, waan bal’eessanis hin beekan. Barattoota ari’aman kana keessaa 16 shamarrani.
Barattootni kun waan nyaatanii fi bakka bultii waan hin qabneef kanneen Oromummaan addatti ammoo namummaan isinitti dhaga’amu waan dandeessaniin akka cina dhaabbattan jenna.
- Ashete Mammo – Cooperative – 2nd year
- Abdi Bekele – Management -2nd year
- Obsuman Andarge – Computer Science – 2nd year
- Ayyana Abate – Soft Ware – 3rd year
- Yadeta Ejeta -Economics -1st year
- Gemmechis Regassa – Physics – 2nd year
- Bona Fanta – Management – 2nd year
- Lalisa Dereje – Geography -2nd year
- Amanuel Solomon – Computer Science – 2nd year
- Yadasa Kinfu – Agriculture -3rd year
- Latera Degefa – Law – 2nd year
- Gemmechis Wakgari – Agriculture – 2nd year
- Sembata Admasu – Biology – 2nd year
- Bekuma Bulcha – Molecular Biology 2nd year
- Robera Worku – CCI – 2nd year
- Mikael Getacho – CCI – 2nd year
- Tilahun Tafesse – Agriculture – 2nd year
- Allahmudin Yusuf – Molecular Biology – 2nd year
- Yosef Tesfaye – Afan Oromo – 2nd year
- Zewde Bullo – Management – 2nd year
- Kediro Deddefo – Economics – 2nd year
- Dawit Bekele – Law – 2nd year
- Gutema Abraham – Computer Science – 2nd year
- Gemmechis Kabata – Sport – 2nd year
- Megersa Tesfaye – Sport – 2nd year
- Diriba Edosa – Sport – 2nd year
- Yosef Gurmu – – 1st year
- Mekonnin Bifa – Economics – 2nd year
- Sisay Nigatu – Agro Economics – 2nd year
- Roba Merga – REBD – 3rd year
- Megersa Wakjira – Economics – 2nd year
- Abbebe Kennesa – Management – 2nd year
- Elias Ettansa – Physics – 2nd year
- Muzayan Aman – Afan Oromo – PGDT
- Segni Oli – Economics – 2nd year
- Abraham Emanu – IT -3rd year
- Bonsa Habte – IT – 2nd year
- Efa Tesfaye -Agriculture – 2nd year
- Atsede Wakgari – Cooperative – 2nd year
- Chaltu Soressa – – 1st year
- Kebbene Markos – Management – 2nd year
- Hawwi Tafesse – ICT – 2nd year
- Alganesh Lamata – ICT – 2nd year
- Bontu Mohamed – Agriculture – 3rd year
- Bontu Gebbisa- Biology – 2nd year
- Amane Tekle – Biology -2nd year
- Jiregna Tadesse – Sport – 2nd year
- Mulugeta Mammo – Biology – 2nd year
- Merga Tolesa – Biology – 2nd year
- Tibebu Solomon – Biology – 2nd year
- Meseret Biratu – Biology – 2nd year
- Buzu Ebba – Afan Oromo – 2nd year
- Abduljebar Shambel – Accounting – 3rd year
- Gaddisa Ettafa – Infora. -2nd year
- Ebbisa Tseggaye – Statics – 2nd year
- Amanuel Assefa – Afan Oromo – 3rd year
- Surra Alemu – Biology – 2nd year
- Guddeta Wakgari – Afan Oromo – 3rd year
- Natnael Solomon – Plant Science – 2nd year
- Buzayew Ferede – Afan Oromo – 3rd year
- Dessatu Efrem – Management – 2nd year
- Bedhane Guja – Management – 2nd year
- Jiregna Jabessa – Agriculture – 2nd year
- Gaddisa Feyyo – Agriculture – 3rd year
- Lalise Waltejji – Afan Oromo – 3rd year
- Elfinesh Dhibbisa – Sport – 3rd year
- Gemmeda Dhuguma – Soft Ware – 4th year
B) Yuunivarsiitii Mattuu
‘Yuunvarsitii Mattuutti Guyyaa har’aa(Amajjii 19, 2020) barattoota 26 ari’ataman humna tika mootummaa itti seensisuun humnaan doormii keessaa baasanii mooraa alatti darbanii jiru! kan nama gaddisiisummoo barattootni kun baayyeen isaanii ijoollee iyyeessaati badii tokkos hin dalagne! Ajaja warri bilxiginnaa itti kennan hojeerra oolchuuf jecha ijoollee homaa hin beekne ari’atan!”
- Bonsa kumerra -Chemical Engineering- 5th year
- Anesso Ahmed -CoTM – 3rd year
- Ebbaa Addamu -Computer Science 4th year
- Lalisa Amenu -Civil Engineerig 4th year
- Naol Adane -CoTM 4th year
- Injifenno Dereje -CoTM 4th year
- Tokkumma Boja -Computer Science 3rd year
- Keriya Kedir -Mid Wifer 2nd year
- Megersa Gemmechu -Sport 3rd year
- Daniel Dessalegn — 2rd year
- Abdi Mengesha -Mechanical Engineering 3rd year
- Nesiredin Esiak -Biology 3rd year
- Lalisa Gurmessa -Sport 3rd year
- Melles Guta -Sport 3rd year
- Dukkalle Areri -Accounting 3rd year
- Umer Indris -Natural Science 1st year
- Tolesa Girma -Biology 3rd year
- JiregnaTesfaye -Biology 3rd year
- Telima Alewi -Mid Wifer 4th year
- Daniel Abdeta -Biology 3rd year
- Zemen Taju -Health Officer 2nd year
C) Yuunivarsiitii Madda Walaabuu
“Nagaadha jechuun na rakkisaa. Ani barataa University madda walaabuudha. Kunoo dhimma wallaggaatiif erga gaafa roobii barnoota dhaabnee dararaa hamaa keessa jirra facaasaa ganamadha kan poolisoonni federaalaa dhufanii humnaan class seenaa jechuu jalqaban hin deemnu jennaan dorm gadi nuu dhiisaa jedhan dormiitii gadi nu yaasanii reebicha ijoolleerrattu jalqaban ijoolleen baqannaan nama 77 qabanii hidhan isaan keessaa namni 68 ijoollee wallaggaadha. Kamisa jechuun kaleessa ganamaan dhufanii reebicha jalqaban oliif gadi nu bittinneessaan ijoollee baayyee naannoo nama 500 ol ta’an class barnootaa kan ijoolleen barnootaa computer science fi Engineering itti baratanitti humnaan ol seensisanii ciraa ganama nyaataniin laaqanaaafi irbaata utuu hin nyaatin achi keessa oolchanii bulchan kunoo qorra keessa bulanii achii jiru. Ijoollee 77 keessaa gaafa roobii galgala warra kaan gadi dhiisanii barattoota 17 immoo barnootarraa ari’ani kan ari’ama. Keessaa ijoolleen 15 ijoollee wallaggaadha 1 Gujii lixaati barataan tokko immoo jimmaa abbaa jifaari. Kunoo kana keessa jirra kan reebamee hidhamu ijoollee wallaggaadha. Ijoollee kaleessa reebaman keessaa ijoolleen lama haala yaaddessaa keessa jiru. Baanee gaafachuuf kellaan cufaadha. Amma mooraa keessa bishaanni hin jiru, nyaati hin jiru, launch hundi mooraa keessaa cufaadha. Ala baanee qarshii keenyaan nyaachuu mooraan cufaadha kellaa ala ba’uufi seenuun hin danda’amu kunoo kana keessa jirra.
Iyya nuuf dabarsaa barataa mooraa University madda walaabuu irraa.”
- Ebsa Tobo Geleta _Economics 2nd year
- Gadisa Hotessa Adula _ Agriculture 2nd year
- Dhaba Asfawu Ayyana _ Computer Science 2nd year
- Teshome Gutteta Fettessa _ Engineering 2nd year
- Efrem Gutteta Fettessa _ Surveying 3rd year
- Tolina Mosisa Geneti _ Electrical Engineering 2nd year
- Ermias Baharu Dhufera _ Electrical Engineering 3rd year
- Geleta Dhabasa Raga _Information System 2nd year
- Mulugeta Regassa Gerba _ Information System 2nd year
- Ebbisa Nigatu Gudji _Biology 2nd year
- Moibon Belay Wirtu _Computer Science 2nd year
- Abdi Fikade Gemmechu _ Engineering 2nd year
- Feyissa Girma Shiferraw _Economics 2nd year
- Kenea Tafesse Ayyana _ Economics 2nd year
- Wakjira Alamayew Gutema _ Computer Science 2nd year
- Daniel Mekonnin Tolassa _ Information System 2nd year
- Hambisa Temesgen Feyissa _ Economics 3rd year.
D) Yuunivarsiitii Bulee Horaa
- Adugna Mosisa _ computer Science 3rd year.
- Elias Legesse _ Computer Science 3rd year.
- Barecha Gudeta _Construction Technology 4th year.
- Ettana Wakgari _ Information Technology 3rd year.
- Efa Mekura _Geology 4th year
- Kenno Endalu _Construction Technology 3rd year.
- Gelma Beriso _Economics 3rd year.
- Dereje Regassa _Industrial 2nd year.
- Haile Kumsa _Construction Technology 3rd year.
- Motumma Takele Mechanical Engineering 3rd year.
- Abebe Kasaye _Economics 3rd year
- Abdissa Denbobi _Economics 3rd year
E) Yuunivarsiitii Dirre Dhawaa
Yuunvarsiitii Dirree Dhawaa keessatti Kan Ajjefamuu Oromoo, kan Ariyaman Oromoo.
Maqaa Barattoota Oromoo Yuunvarsiitiin Dirree Dhawaa ari’uuf Beeksisa baasee :
- Adugna Ayele _ Mechanical Engineering 5th year
- Guta Tamiru Eratti _Surveying 5th year 3.
- Mikael Asfewu Debela _Industrial 4th year
- Mohamed Sayid _Industrial 4th year
- Hailu Getachew Beyene _Electrical Engineering 4th year
- Lencho Hussein Jima _Economics 3rd year
- Nuredin Mohamed Umer _Economics 3rd year
- Wako Hukka Liban _Law 3rd year
- Doyo Wario Liban __Law 3rd year
- Gudina Kemal _Sport Science 3rd year
- Lencho Abdella Ahmad _Accounting & Finance 3rd year
- Mohamed Seid _Industrial 3rd year
- Negasa Tamiru Ejjeta _Industrial 2nd year
- Efa Tsegaye Disasa _Sport science 2nd year
- Natinael Dinsa Diriba _Industrial 2nd year
- Bikila Melkamu _Banking and Finance 2nd year
- Natifera Merga Gobena _Constrction Management 2nd year
- Kasim Husein Tufa _Computer Science 2nd year
- Jifar Hassan Mohamed _Polotical Science 2nd year
- Ebba Gashawu Chemeda _Mechanical 2nd year
- Jibril Ahmad Ebro _Biology 2nd year
- Yonas Hussein Hassan _Computer Science2nd year
- Yonatan Tadesse Gerbi _Mechanical 2nd year
- Guddeta Waktole Raga _Land 2nd year
- Nesru Shamie _Textile 2nd year
- Leta Wogari Likkasa _Surveying 2nd year
- Jiregna Getachew Berhanu _Law 2nd year
- Adugna Dube Bekkata _Social Science 1st year
- Chala Dero Dube _Social Science 1st year
- Alemayew Efrem Gari _Social Science 1st year
- Keraddin Dula Wada _Social Science 1st year
- Tura Tufa Boyo _Social Science 1st year
- Awol Ahmedin Jemal _Social Science 1st year
- Abdissa Anole _Natural Science 1st year
- Tesfa Chala _Natural Science 1st year
- Surra Kuffisa Yemane _Natural Science 1st year
- Duromsa Ziyad _Natural Science 1st year
- Yadetala Olana _Natural science 1st year
- Geleta Bekele Bulcha _Natural Science 1st year
Barattoota keenya Kanneen maqaan isaanii adda hin baanees ni jiru akka arganneen isin beeksifna.
Hubachisa : Inispeectar Dirribaa kan jedhamu hoggana humna poolisi feederaalaa Mooricha fi Qindeessa Garee Dirree SATANAWU, yoo ta’u Kan Ijoollee keenya kana Akka ari’aman gochaa jirus qabatamaatti bira gahameera.
F) Baratoota kotobee University irraa qabamanii
mana hidhaa kutaa magalaa yeekka iddoo shoolaa
jedhame waamamutti darbatamani jiran.
- Malkaamuu Margoo
- Lameessa Waaqtolaa
- Gammachuu Taarikuu
- Tamasgeen Geetahuun
- Gammachiis Doojaa
- Gamachuu Raasimuu
- Shaamsuu Mohaamed
- Habtaamuu Waggaarii
- Hundumaa Horaa
- Bortolaa Indaaluu
- Faayyisaa Baayisaa
- Bulaa Qana’aa
- Yaadataa Gabayyoo
- Lammaa Baayisaa