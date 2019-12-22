By | December 22, 2019
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KABAJAMOO DHAGGEEFFATTOOTA QOPHII “SAGALEE IRBUU” GUYYAA WBO 2020 ILAALCHISEE DHAAMSA AJAJOOTA WARAANA BILISUMMAA OROMOO KEESSAA JAAL GOOLLICHOO FI JAAL MARROO QABANNEE DHIHAANNEE JIRRAA CAQASAA , WALIIF DABARSAA.
KUTAA LAMMAFFAAN GAAFA 23,2019 ITTI FUFA.
GALATOOMAA ! HORAA BULAA !!1
SEENAA Y.G (2005)





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