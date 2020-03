0 SHARES Share Tweet

The Abiy Ahmed government, in Oromia, denies information about the coronavirus

A genocide is in the making in Ethiopia. The Ethiotelectom CEO, Firehiwot Tamiru told BBC that there is no change to restore back internet and telecom services in the major parts of Oromia as coronavirus issue has become a serious concern. This shows that the government’s intention is to isolate people from information and updates for prevention guidelines.

Even, the government closure of all schools and banning all public gatherings and sports activities have not been communicated to communities in areas where there are no telecom services. We learned that over 99% of the people in these areas have not yet heard anything about the coronavirus. Basic services have been disconnected by the regime for months now. The whole world is full of information about the coronavirus except for certain parts of Oromia. This is a crime.

Some parts of Oromia have even been denied water. No sufficient wells have been dug.



በአንዳንድ የአገሪቱ ክፍሎች ለወራት ተቋርጦ የቆየው የቴሌኮም አገልግሎት ከኮሮናቫይረስ ክስተት ጋር በተያያዘ እንዲከፈት እየቀረበ ባለው ጥያቄ ዙሪያ እስካሁን የተለየ ነገር እንደሌለ የኢትዮቴሌኮም ዋና ሥራ አስፈጻሚ ለቢቢሲ ገለጹ።

ይህንን በተመለከተ የወረርሽኙ አሳሳቢነት ከታወቀና በኢትዮጵያ ውስጥም የተያዙ ሰዎች መገኘታቸው ከተሰማ በሗላ በተለይ ምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ አካባቢዎች የስልክና የኢንተርኔት አገልገሎቶች መቋረጣቸው ስለበሽታው ያለውን የመረጃ ተዳራሽነት ያስተጓጉላል በሚል ጥያቄዎች እየተንሱ ነው።

ተጨማሪ ሦስት የኮሮናቫይረስ ተጠቂዎች መገኘታቸውና በርካታ በበሽታው የተጠረጠሩ ሰዎች መኖራቸውን በጤና ሚኒስቴር መገለፁን ተከትሎ የኢንተርኔና የስልክ አገልግሎቶችን የመመለስ ሐሳብ ካለ በሚል ቢቢሲ ለኢትዮቴሌኮም ዋና ሥራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ጥያቄ አቅርቦ ነበር።

ትናንት አመሻሽ ላይ ለሥራ ጉዳይ ከከተማ ርቅው ቆይተው እየተመለሱ መሆናቸውን የጠቀሱት ሥራ አስፈጻሚዋ ተቋርጦ ስላለው የቴሌኮም አገልግሎት አዲስ መረጃ አንደሌላቸው ለቢቢሲ ተናገረዋል።

አክለውም “እንደሚታወቀው ቀደም ብሎ አገልግሎቱ የተዘጋው በዚህ ምክንያት አይደለም። ስለዚህ የተለየ የወሰድነው እርምጃ የለም፤ የተለየ ነገር ካለ እናሳውቃለችኋለን” ሲሉ የተናገሩት ፍሬህይወት የኢንተርኔቱ መቋረጥ ከፀጥታ ጋር እንደሚገናኝ፤ በመሆኑም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተወያየተው የሚወሰን ነገር ካለ እንደሚያሳውቁ ገለፀዋል።

የኢንተርኔት መቋረጡ “በትክክል ለምን እንደሆነ እኛም ሌሎችም የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ማብራሪያ የሰጡበት ነው” ብለዋል።

የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ እየተስፋፋ ባለበት በአሁኑ ወቅት ስልክና ኢንተርኔትን ጨምሮ በተለያዩ መንገዶች ስለበሽታው የሚተላለፉ መረጃዎች ኅብረተሰቡ እራሱን እንዲጠብቅ ስለሚያስችለው አገልግሎቱ እንዲከፈት አንዳንድ ሰዎች በማኅበራዊ መገናኛ መድረኮች ላይ ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ።

ባለፈው ሳምንት የሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪ የሆነው ሂዩማን ራይትስ ዋች የተሰኘው ድርጅት ባወጣው መግለጫ ለሁለት ወራት በምዕራብ ኦሮሚያ ተዘግቶ የቆየውን የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት የኢትዮጵያ መንግሥት እንዲከፍት ጠይቆ ነበረ።

ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳለው የአገልግሎቶቹ መቋረጥ በቤተሰቦች መካከል ያለውን ግንኙነትንና ለኑሮ አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን ከማስተጓጎሉ በተጨማሪ መንግሥት በአካባቢው በታጣቂዎች ላይ እያካሄደ ያለውን ዘመቻ በተመለከተ የመረጃ ክፍተት እንዲፈጠር አድርጓል ብሏል።

ከታኅሳስ 23/2012 ዓ.ም ጀምሮ የሞባይል ስልክ፣ የመደበኛ ስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶች በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙት የቄለም ወለጋ፣ የምዕራብ ወለጋና ሆሮ ጉድሩ ዞኖች ተቋርጦ እንደሚገኝ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል::