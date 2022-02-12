አገራዊ ምክክር ወይንስ አገራዊ ድርድር? የብልፅግና ፓርቲ (PP) የተንኮል ፕሮጄክት
ብርሃኑ ሁንዴ | Feb. 12, 2022
ባሁኑ ጊዜ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ “አገራዊ ምክክር” በሚል ርዕስ ብዙ ነገሮች ይታያሉ። ይሰማሉ። የተለያዩ ሰነዶችም ተሰራጭተዋል። ይሁን እንጂ ምክክርም ይሁን ድርድር ይህ ያንድን አካል ወይም ቡድን ዓላማ ለማሳካት ተብሎ የተጠነሰሰ ሴራ ካልሆነ በስተቀር በምንም መልኩ ያገርን ሰላም ለማምጣት የታሰበ እውነተኛ ጉዳይ ነው ብዬ አላምንም። ለመሆኑ ምክክርና ድርድር የተላያዩ ነገሮች ናቸው። በርግጥ መስማማት ካለ ከምክክር በኋላ ድርድር ሊደረግ ይችል ይሆናል። ምክክር ሲደረግ በቅድሚያ መሟላት ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከሁሉ በፊት ግን ሰላምና መረጋጋት መኖር የግድ ይላል። ሰላም ከሌለ ቁጭ ብለው መነጋገር ወይም መመካከር አይቻልም። ቀጥሎም በምን ጉዳዮች ላይ ከማን ጋርስ ምክክር እንደሚያስፈልግ ግልፅ መሆን አለበት።
የብልፅግና ፓርቲ ያዘጋጀውና ያሰራጨው የምክክር ሰነድም ሆነ ይህንን አገራዊ ምክክር ተብየውን የሚያከናውን ኮምሽን ማቋቋሚያ አዋጅ በግልፅ እንደምያሳዩት የዚህን ፓርቲ ዓላማና ፍላጎት ለማሟላት ታስበውበት የተዘጋጁ ያንድን ወገን የፖለቲካ ግብ ላማሳካት ነገር ግን የሕዝብን ትኩረት ለመሳብና ለማወናበደም ተብሎ የተደረገ ሴራ ነው ብዬ ነው የማምነው። ቀደም ብዬ እንደገለፅኩት፣ ምክክር ሲደረግ በቅድሚያ መሟላት ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ በመጀመሪያ ጦርነቱ መቆም አለበት። ጦርነቱ ስለመቆሙ ወይም ስለመጠናቀቁ ግን ምንም ዓይነት ማስረጃ የለም። የTDF ሌሎች አጎራባች ክልሎችን ለቀው ወደ ትግራይ መመለስ የጦርነቱን ማብቃት የሚያሳይ ጉዳይ አለመሆኑ ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉ። የትግራይ ክልላዊ መንግስት እንደሚለው ይህን ፖለቲካዊ ውሳኔ ያደርግነው ለሰላም ዕድል ለመስጠት ያህል ነው እንጂ ጦርነቱ አብቅቶ ወይም የብልፅግና ፓርቲ እንደሚለው የትግራይ መከላከያ ኃይል ተሸንፎ አይደለም ነው።
በብልፅግና ፓርቲ በኩል እንኳን ጦርነቱን በተመለከት የሚፃረሩ ነገሮች ይታያሉ። ለምሳሌ ለመጥቀስ ያህል የፌዴራል መንግስት የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ጦርነቱ በድል መጠናቀቁን ሲገልፅ በተቃራኒው ግን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጦርነቱ እንዳልተቋጨ ያሳያል። ታዲያ እነሱ ራሳቸው ባልተግባቡበት ጉዳይ ላይ ሌላው አካል ይህንን እንዴት ያየዋል? በሌላ በኩል ደግሞ ብልፅግናዎች ራሳቸው እንደምፎክሩት ገና መቀሌ ልንገባ ጉዞ ላይ ነን እያሉ አይደለም? በአገሪቷ የሰሜን ክፍል ጦርነቱ አበቃ ቢባል እንኳን በተቀሩት የአገሪቷ ክፍሎች ወይም ክልሎች ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት (WBO) እና በመንግስት ተብየው መካከል ሚዲያዎች የማይዘግቡት ከባድ ጦርነት እየተደረግ እያለ ለምክክር ሰላማዊ ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት አይቻልም። ሌላው መረሳት የሌለበት ነገር ደግሞ አንዳንዶቹ የአገሪቷ ክፍሎች በወታደራዊ የኮማንድ ፖስት ስር እያሉ፤ በዚህ ምክንያትም ሕዝብ ሰላም አጥቶ ዜጎች እየተገደሉ፣ እየታሰሩና እየተሰቃዩ በምገኙበት ሁኔታ ውስጥ ስለ አገራዊ ምክክር ማውራት ትርጉም የለውም።
የብልፅግና መንግስት እጅግ ከምታወቅባቸው ነገሮች ውስጥ ዋና ዋናዎቹ ውሸትና ለሕዝቦች የመነጋገሪያ አጀንዳ ፈጥሮ ሕዝብን ማወናበድ በመሆኑ፣ ጭቁን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ሕዝብ በዚህ ተንኮል ሳይታለሉ፣ የነፃነት ትግላቸውን አጠናክረው ይህንን ሰው በላ ስርዓት ከስሩ ነቅለው በመጣል የወደፊት ዕጣቸውን መወሰን አለባቸው። እስቲ እንዲያው ለመሆኑ እውነተኛ ምክክር እና ድርድር የሚፈለግ ከሆነ፣ የብልፅግና ፓርቲ ላራሱ እንደሚመቸው አዘጋጅቶ ሳይሆን በገለልተኛ አካል የሚከናወን፣ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎችና የህብረተሰቡ ክፍሎችን ያሚያሳተፍ ሁሉንም አካታች የሆነ (All-Inclusive) ምክክር ማድረግ ያስፈልጋል። በነሱ አጠራር ሸኔ እና ሕወሃትን አያካትትም የሚለው በትዕብት የተሞላ አባባል ጦርነቱን ያራዝመዋል እንጂ በፍፁም ሰላም ማምጣት አይችልም። ይህንን የሚራዘመውን ጦርነት ደግሞ እነሱም ማሸነፍ አንደማይችሉ መገንዘብ አለባቸው። የሀበሾች አካኪ ዘራፍና ፉከራ ያለፉትንም የኢትዮጵያ መንግስታት ከመጥፋት አላዳናቸውም።
አንድ መታወቅ ያለበት እውነታ፥ ሰፊውን የኦሮሞ ሕዝብ መሰረት ያላደረገ፤ ነፃ የሆኑ እውነተኛ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶችን እንደነ ኦነግ (OLF)ና ኦፍኮ (OFC) በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት (WBO)ን ያላካተተ ምክክርና ድርድር ጭራሽ በአገሪቷ ሰላም ማምጣት አይችልም። በተመሳሳዩ ሕወሃትንም ሆነ ሌሎች የፌዴራሊስትና ኮንፌደራሊስት ኃይሎችን ያገለለ ምክክርና ድርድር ምንም መፍትሄ ማምጣት አይችልም። በስተመጨረሻ ያለ ምንም ወንጀል በማንነታቸውና በፖለቲካ አመለካከታቸው ብቻ የታሰሩት የፖለቲካ እስረኞች ከልተፈቱና፤ ከተፈቱም በኋላ ደግሞ ለደህንነታቸው ዋስትና አስካልተሰጣቸው ድረስ ምክክርም ሆነ ድርደር መካሄድ አይችልም። መካሄድም የለበትም።
በሌላ ጉዳይ ተመልሰን እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።
እነአስቴር በዳኔ ተንጋለው ሽቅብ በሚሸኑበት ከተማ ይሄ ንግግር እንዴት ነው ወንጀል እሚሆነው?
አስቴር ዛሬ ፊንፊኔ ተቀምጣ በኦሮሞ ላይ ምታደርገው የጥላቻ ንግግሮች ሃንጋሳ በፊት ካናዳ ተቀምጦ በፊንፊኔ ተወላጆች ላይ ካደረገው የሚያንሱ አይደሉም። pic.twitter.com/kXtpr8L0ua
— Oromian Malcom X (@Abbaacabsa) February 12, 2022
hin abjootiin pic.twitter.com/DeKK2sasN7
— Wbo koo (@Wbokoo3) February 12, 2022
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