Hogganoonni ABO mana hidhaa Awaash Arbaa irraa garaa Poolisii Galaanitti deebifamn

#OduuAmmee

Leaders of the OLF prisoners who were taken from Awash Arba prison camp are now found in Galan Police custody.

Hogganoonni ABO mana hidhaa Waraanaa Awaash Arbaa irraa fuudhamanii bakki geeyfaman dhabamee ture yeroo ammaa mana hidhaa Boolisii Galaanitti deebifamuu maddeen amanamoo irraa mirkaneeffannee jirra<

ሰበር ዜና

ከተለያዩ እስርቤቶች ባልታወቀ ምክንያት ታፍነው አዋሽ ተወስደው የነበሩና ከአዋሽ የእስረኞች ማጎሪያ በድጋሚ ወዳልታወቀ ቦታ ተወስደው ከህዝባቸውና ከቤተሰቦቻቸው ሰውረዋቸው የነበሩ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች እነ፦

#ለሚ_ቤኛ

#ገዳ_ጋቢሳ እና #ሌሎችም የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ከአዋሽ እስርቤት ወደ ገላን ፖሊስ ጣቢያ ተዘዋውረው እዛ መታሰራቸው ከአስተማማኝ ምንጭ ተረጋግጧል።