I have bad news for Abiy and neo-nafxanyaas, YOU HAVE AWAKEN THE OROMO NATION!

Moa Abagodu, PhD, July 5, 2020

The Oromo Nation do not have a leader problem. Dawud Ibsa, Merera Gudina, Jawar Mohammed, and Bekele Garba are all our leaders. AND there are thousands ready to go that you cannot see right under your nose!

Thank you for making it clear to the very few Oromos who believed that may be, just may be it is possible to co-exist but now we are all on the same page that we are NOT “ETHIOPIAN”. Your hate and racism helped us crystallize our agenda into one. That is the COMPLETE LIBERATION OF OUR PEOPLE AND COUNTRY. From now on when you hear an Oromo say my country, he or she mean OROMIA!

Bilxiginnaan muddamtee waywaachaa jirti. Oromoon biyya keessaa fi alaan ibidda itti qabsiifnaan hafuuraa citaa jirti. Kanarraa ka’uudhaan biyya keessatti Oromoo fi saboota Oromiyaa keessa jiran walitti diruuf fiffiigaa jirti. Akkuma amma duras barsiifatan humna badii bobbaasuun sabaa fi sablammoota tuqanii ”Oromootu isin fixaa jira” jechuun walirratti kakaasuuf hojjechaa jiru. Amantilee gidduuttis wal dhibdeen akka dhalatuuf musliima fakkaatanii batasaakana tuquu, kiristaana fakkaatanii magiida haleeluu akka yaalaa jiran odeessa qabna. Kun hunduu qabsoo Oromoo haqaaf geggeeffamaa jiru cilee dibanii cubbamaa gochuufi. Halagaa of faana hiriirsanii Oromoo ukkaamsuufi. Haqa qabsoo Oromoo golganii addunyaa duratti xureessuufi.

Kanaafuu Qeerroon biyya keessaa qabsoo keessan sirna irratti qofa xiyyeeffadhaa. Sabaa fi sablammootaaf eegumsa godhaa. Isaan keessaa kan mootummaa waliin dhaabbatee qabsoo keessanitti gufuu tahu ragaa suuraa waliin miidiyaatti ergaa saaxilaa, akeekkachiisaa. Ergamtuu badii kan mootummaan bobbaasee walitti bu’iinsa amantii fi sabummaa qabsiisuuf hojjetus akkuma argitaniin bakkaa fi ragaa waliin qabaa saaxilaa. Odeessa akkasii qabatamaa tahe gama OMN farra-nagummaa mootummichaa saaxilaa. Amma karaa ittiin Oromoo ofirraa dhaaban wallaalanii gochaa abdi kutannaa akkasiitti seenaa jiru waan taheef hiree hin kenninaafii. Hagamillee dhidhiittattu barana hin baatu jedhaanii. Yaya Beshir