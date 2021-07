Ibsa Godina Wallaggaa Lixaa irraa kenname:

Bulchinsa PP jalatti lixi Oromiyaa guutuun hanga ammaa bulchinsa labsii hatattamaa jala jiraachuun isaa beekamaa dha. Qabsoo uummatni keenya taasiseen lammiileen Oromiyaa mootummaa cehumsaa naannoo Oromiyaa ijaarrachuun gara goolabaa dhiyaatnee jirra. Akkuma beekamu aanotni godina keenyaa harka uummataa jira. Bulchinsi PPs diigamee jira. Harcaatuu hafte hiddaan buqqisnee lammiilee keenya tajaajiluuf qophii tahuu keenya gammachuun ibsina.

Bulchinsa Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa

Adoolessa 2021

Gimbii



After the release of OLF soldiers in Southwest Shoa zone Sodo Dacho district, Tere town on 13/11/2013 (July 20, 2021) at night 8:00 km from Addis Ababa. This is a city that is found

በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ሶዶ ዳጬ ወረዳ ተሬ ከተማ በ13/11/2013 ከሌሊቱ 8:00 ሰዓት አከባቢ የኦነግ ሠራዊት ከተማውን ተቆጣጥሮ እስረኞችን ከለቀቀ ቦሃላ በፖሊስ ጣቢያ ግንዣቤት የነበረውን የጦር መሣሪያ ጭኖ ወደ መጣበት በሰላም ተመልሷል::ተሬ በቡታጅራ መንገድ ከአዲስ አባባ 65ኪሜ እርቃ የምትገኝ ከተማ ነች