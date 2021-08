Oduu Hagayya 11, 2021 || WBO fi TPLF PP loluuf waliigaluu fi Mormiifi sodaa waliigalte kana booda jiru



Ethiopia Tigray : Four New Developments – Bule Hora is under OLA



Humnii Adaa Oromia dhibaa Heduun Lakawamuu Hidhatii Guraman PPdhan #Awash_Media_Network #BREAKING#



Abduljabbaar Huseen Ni Ajjeefamee Moo Ni Du’e? Nama Akkam Ture?



Waliigaltee Waboofi Waraana Tigraay jedhamerratti yaada caffee