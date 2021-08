Milkaa’inni Artistoota Oromoo Bilisummaa Oromooti



BBS: “Milkaa’inni Artistoota Oromoo Bilisummaa Oromooti” Bu’aa bahii Aartii Oromoo irratti Turtii gabaabaa Art. Faaxee Aanniyyaa Waliin taasifne.

BBS: ′′ The success of Oromo artists is the freedom of Oromo ′′ Short session on the benefits of Oromo art. We have made it together.

Artistii Faaxee Anniyyaa waliin Sirna Yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa waggaa 1ffaa taasisneerra.



