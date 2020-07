No Doubt, Abiy has his hands in killing Hachalu

In his speech, Abiy said that he told Hachalu to leave the country. Shimelis Abisa said Hachalu got killed because of his interview on OMN. (This show that these guys knew that Hachalu would be assassinated). News coming from the circles of the PM indicates that the Security chief, INSA and people from the PM office had meeting to plan the assassination plot right a day before the assassination.

እየተከታተል የብልፅግናን ውሸት እናጋልጣለን፣ እየተከታተል የአብይ አህመድን እርኩስ ሴራ እናከሽፋለን፣ እየተከታተልን የሀጫሉን እውነተኛ ገዳይ እናወጣለን። ይሄው ጥላሁን ያሚ የተባለው ኦነግ ሸኔው የአማራ አርበኞች ግምባር አባል ነው። ስሙም #ጥላሁን ሳይሆን #አበቡ እንደሚባል መረጃዎች እየደረሱን ነው።