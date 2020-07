Odeeffannoo Ammee: Dictaator Abiy hardha kan muddate

Via Aneysoo Barii

Wanta hin eegamne!

Oolma Masaraa har’a waldhaansoo fi dhiitichoo kan guutame tahu isaa maddeen adda addaa galgala kana gabasaa arman gadii kana baasa jiru! Guyyaa har’aa Mootummaan Paartiilee morkattoota Masaraatti mariisisaa ooluun isaa midiyaaleen mootummaa gabaasaa turan Gaaffilee jajjaboon wayitawaa akka ka’an odeeffannoo bahe kuni ni agarsisa!

Mootummaan Ajjeechaa Haacaaluu hundeessaa irratti maaliif qindeessa? Jawar Mohammed, Dr Shigux Galata, Abdi Ragasa, Shamshudin Taha Dabalatee Oromoo Jumlaan Maaliif mana hidhaatti guurtu? Hidhamtoonni siyaasaa hundi Hatattamaan hiikamuu qaban? Waraanni Eertiraa maaliif masaraa Mootummaa eega kun maal jachuudha? Biyya kanatti naga buusuuf hidhannoonni hundi hiikamanii Mootummaa waloo (Mootummaa Cee’umsa) hatattamaan

hunda’uu qaba? Fuulbana booda Mootummaan wanti jadhamu goongumaa hin jiru kan Abiyyi Atiis hubachuu qabda? OMN maaliif Cufama? Qabeenyi OMN maaliif Mootummaa saamama? kan jedhu dhaabbilee morkattoota irraa gaafataman odeeffannoo miliqee bahe ni muldhisa!

Note: The following is a censored (the above mentioned questions were removed) [where are known people like Dr. Merera, Petros, etc.?]. Speeches included in the media are only those of friendly party members to the PM (surrogate parties)



Dr. Merera was talking in the picture, but his speech was removed from media