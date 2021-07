Oduu Ammee: WBO Ummata Oromotiif waamicha dabarseera

Waraanni Bilisumma Oromoo (WBO) Ummata Oromotiif waamicha dabarseera



Yeroon kun yeroo ummanni Oromoo itti tokkoomee WBO Naannoo isaa jirutti akka dabalamuu dhamsaa dabarseera

1. Qeerroo

2. Qarree

3. Qotee bulaa

4. Milishaa gandaa

5. Poolisii Oromiyaa

6. Humna addaa Oromiyaa

Yeroon waliin taanee biyya keenyaa ummata keenya humna badi kaaba jalaa baraaarru amma jedhan Waraanni Bilisumma Oromoo

Waliif dabarsaa ummata Oromoo biraan gaha

Units of Oromia region special forces on their way to fight TDF have reached Walloo Oromo city of Bati ,they don’t even have any sort of food,they were already starving our people in Bati have distributed some food items but they’re no gonna survive like that for long😁🤣 pic.twitter.com/SfrtUi6A45

— sanyii Hassan Ammee (@burqumsa) July 24, 2021