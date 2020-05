- Advertisement -

Oduu Injifannoo WBO zoonii kibbaa

Caamsaa 11, 2020

Oduu Injifannoo WBO

Irree fi abdiin ummata Oromoo WBOn Zoonii Kibbaa Godina Gujii bahaa, waraana mootummaa faashistiii Abiyyi Ahimad ummata Oromoo irratti gochaa suukanneessaa raawwataa jiru kaampii Aanaa Sabbaa Boruu ganda Saphaansaa jedhamutti qubatee ummata dararaa jiru, tarkaanfii haleellaa laalessaa guyyaa 10/5/2020 galgala sa’aa 7:00 pmti kaampii Saphansaa kana irratti fudhateen waraana mootummaa gabroofataa daareessee injifannoo boonsaa galmeessera.

Loltuu gabroofataa 25 ajjeesee 30 ol yeroo madeessu qawwee AKM 10 hidhannoo guutuu waliin rasaasaa fi boombii garaagaraa hedduu booji’era.

AWO-ABO / WBO

“BOORANA LIIBAN IRRAA”

Caamsaa 10, 2020

Dheeda Boorana Liiban ka godina Gujii Bahaa jala jiru keessaatti ummatii Booranaa rakkoo/gaargala guddoo keessa jira. Maqaa shakkii ka waraana WBO shanee deeggartan jedhuun Booranii dheeda Liiban godina Gujjii Bahaa keessaatti garmalee miidhamuu jira. Keessumatti ummatii Booranaa ka Ardaa Liibanii fi Gumii Eldalloo; akkasuma magaala Nageellee Booranaa qubatu guddoo miidhaamaa jira.

Hojjattootii mootummaalleen ta dhalootan Booranaa hidhamuu jirti. Warra hidhan ammoo kanneen hoggansa irra jiran guyyuma hidhan bakka isaanii nama biraa muudaa jiru. Yeroo dhibee koronaa kanaatti ammoo warrii hoggantoota fayyaa ka aanaa Gumii Eldalloo fi Liiban lamaanuu ya hidhaman. Fakkeennaaf, Waariyoo Diidaa hogganaan fayyaa Aanaa Gumii Eldalloo hidhamee ture. Akkasuma Huqqaa Raachaa – Hogganaan Fayyaa aanaa Liiban hidhamee ture.

Gabaabumatti:

– Manneen Booranaa gubuutti jiran,

– Maatii shanee jedhanii kophaatti godaansiisuutti jiran,

Fkn Ardaa Dambii fi Qaawa Baha Galmaatti qubsiisanii jiru.

Suuraan armaan gadii kun fkn manneen Booranaa aanaa Liiban ganda Dhakaa Qallaa ka ollaa Gootuu Waleensuu qubatu.

Ummatii kun hurrisee fala argachuu qaba!





Aftermath of a straw hut that was burnt to the ground in Gumi Eldalo, of the Oromia region’s Guji zone. Rebels from the Oromo Liberation Army say the army sets homes and crops on fire. Fighting rages on between the OLA on one side, the Ethiopian Army & Oromia Police on the other. pic.twitter.com/roLhu0Kpa2 — Zecharias Zelalem (@ZekuZelalem) May 11, 2020

Crying is a crime in Ethiopia

A young girl who shed her tears of emotion at the opening ceremony of OLF office in Ilu Abba Boraa, a month or so ago, is arrested for crying and shedding tears “illegally”. So low and disoriented regime of a Nobel Peace Prize Laureate Abiy Ahmed infringes individual rights in such a way, including emotions. It is immoral and inhumane. Shame! Shame!!