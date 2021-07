Oduu Tarkaanfii WBO, Adoolessa 29/2021

Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Daarimuu Ganda BEENAA 1ffaa naannoo mana barumsaa Beenaa 1ffaatti Waraanni Bilisummaa Oromoo Adoolessa 29/2021 waaree booda naannoo sa’a 10:tti waraana sirna PP irratti Lola eegaleen waraana pp hedduu du’aa fi madoon adabuun meeshaalee garaagaraa,Jorooroo Bireenii rasaasa 100 waliin irraa dhuunfatee jira.Waraanni sirna PP kun kanneen du’aa fi madoo irraa hafte bakkaa Sana gadi mandara uummataa keessa baqattee jirti.



I heard that #Amhara forces attacked #ENDF today in Woldya, 🇪🇹. Dozen members of #ENDF r killed. Will now @AbiyAhmedAli launch offensive law operations against Amhara region together with #Eritrea, #Somalia, #UAE drones, Tigray force and other Ethiopia regional special forces?

— William Evelyn (@william_elyen) July 28, 2021