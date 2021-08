Ibsa Gabaabaa (Hagayya 20, 2021): ramadamuu Najaat Hamzaa, dubbi-himaa Idil-Addunyaa WBO

Najaat Hamzaa, dubbi-himaa Idil-Addunyaa WBOtiif bakka-buutuu quunnamtii uummataa

ta’uun ramadamuu sirnaan isin beeksisuu feena. Najaat Hamzaa qabsoo Oromoo keessatti

falmituu murannoo fi cichoominaan beekamtu. Ishii dabalachuu keenyatti guddoo boonna.

Odaa Tarbii

Dubbii-himaa Idil-Addunyaa WBO

Hagayya 20, 2021

Recently there is fabricated propaganda from PP cadres to divide the #Oromo and #OLA by distributing crooked claims of a fracture among #OLA. I pledge you that there is no fracture among OLA fighters on goals and how to achieve those goals. PP cadres are Professional liers. #OLA

— Jaal Marroo (@JDirribaa) August 18, 2021