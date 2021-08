Residents of Bahir Dar are fleeing; Baahirdaar irraa Atoobisiin 40n baqachaa jiru

Residents of Bahir Dar are fleeing towards Finfinne. Will they be allowed to cross into Oromia?

Guyyaa Har’aa Buufata Konkolaataa Baahirdaar Irraa Atoobisiin 40 ol ramadamanii uummata fe’anii bahanii jiru.

Kun Warri Soddaa Oromiyaatti godaanaa jiraachuu dha.

Naannoon Oromiyaa Qe’ee isaa ammumaa hin cufatu taanaan Rakkoo Nageenyaa fi Qaala’iinsa jireenyaa hamaaf saaxilamuun waan hin oolle.

Gurgurtaan manneenii YEROOF dhorkamuu kan qabuu fi Ijaarsi Seeraan alaa Haarawi xiyyeeffannaa addaatiin hordofamuu qabaata.

WBOn Kaaba Finfinnee socho’aa jiru Daandii Guddaa San SAAMSUUN tarkaanfii yeroon gaafatu ta’uu amanuun Daandichi Cufamuu qaba.