Shamarree Seenaa Raggaasaa humnoota waraanaa ppn ajjeefamte

Shaggar Lixaa Magaalaa Ginciitti shamarree Seenaa Raggaasaa jedhamtu humnoota waraanaa ppn ajjeefamte.

[SQ-Waxabajji 6/2021]

Godina shaggar lixaa magaalaa Ginciitti waxabajji 5/2021 Galgala nannoo 7:20PM ykn 1:20 akka sa’aatii Oromiyaatti bufata konkolaataa durii magaalaa Gincii biratti rasaasaan rukutamtee ajjeefamuu maddeen SQtti himaniiru.

Shamarree Seenaa Raggaasaa jireenya mataa ishee gaggeeffachuuf jecha mana puulii magaalaa Gincii keessatti banattee isaan jireenya ishee gaggeeffachaa osoo jiraachaa jirtuu guyyaa kaleessaa waxabajji 5/2021 waraanni pp ajjeesuu isaanii maddeen keenya nuuf himaniiru.

Reeffi shamarree Seenaa Raggaasaa guyyaa har’aa waxabajji 6/2021 magaalaa Gincii irraa gara bakka dhaloota mana Maatii ishee naannoo Olankomii jedhamu baadiyyaatti hawaasa naannootiin geeffamaa jiraachuus maddeen SQtti himaniiru.

Ajjeechaa sukkaneessaan Ilmaan Oromoo ilaalcha siyaasaa murna aangoorra jiruu hin fudhannee fi miseensota paartiilee siyaasaa ABO FI KFO irratti xiyyeeffate haalaan kan jiraattota lammiilee Oromiyaa irratti raawwatamaa kan jiru ajaja mataa pp Abiyyii Ahimediin tahuu yeroo adda addaatti gareen tarkaanfii fudhatu ajaja fudhatee hojiitti bobbahee jira jedhee dubbachuun isaa ni yaadatama.

Yeroo ammaa kanas gareen ajjeechaa sukkaneessaa magaalotaa fi baadiyyaalee Oromiyaa keessatti dhoksaan ajjeesee gatu ijaaramee dirqama fudhatee bobbahee jiraachuus baramee jira.

Lammiileen Oromiyaa addatti immoo ilmaan Oromoo namoota yakka sukkaneessaa kana raawwatan suuraa isaanii fi eenyummaa isaanii saaxiluun seeraanis tahe seenaan akka gaafataman gochuu qabdu.

Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoos Maatii fi jaallattoota shamarree Seenaa Raggaasaaf jajjabina lubbuu isheef jannata hawwina.

Sena is called Regasa. She is a young player who agrees with anyone. She is not a member of any organization. Ginchi police officers shot her in front of her family after taking her to the Oromo freedom front of her family last night.