Waa’ee namoota hidhaa jiranii yaaddofne jedhu maatii fi dhaabonni siyaasaa

Wiixata nyaataafi uffata geessitee poolisoonni karra eegan simachuu diduu dubbatte.

“Waan inni keessa jiru fayyummaan isaalle na yaaddeessa, daa’imman waliin horatan lamaaniin ‘fiildii hojii deeme’ jedheen gowwaamsa jira” jette.

Sambata darbe halaalatti mana hidhaa kana jiraachuusaa arguurraa kan darbe, haala keessa jiru akka hin beekne dubbatti.

Hojiif bahee poolisoota federaalaan qabamuusa kan dubbattu haati Taaddalach, mana murtiittis otoo hin dhiyeeffamiin hidhamee turuu himte.

Gaazexeessaan biraa lammii Keenyaa Yaasiin Juumaa hidhamuun isaa maatiin mirkanaa’us eessatti akka hidhameefi maalirra akka jiru quba hin qabnu jedhu maatiin isaa Naayiroobii jiran.

There are fears for the whereabouts and safety of a Kenyan journalist, Yassin Juma who was arrested more than a week ago in #Ethiopia. Yassin’s family told me they have heard nothing about why he’s been held pic.twitter.com/tfH5qw4F7V

— Emmanuel Igunza (@EmmanuelIgunza) July 14, 2020