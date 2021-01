ትልቁ ቁምነገር የውሾቹ አሳዳጊ ጌቶቻቸውን መንከስ እና መብላት አይደለም

January 19, 2021

ብዙ ተንታኞች ህወሓት እራሳቸው ፈጥረው፣ መስርተው እና ባሳደጉት OPDO/ODP መበላትን የተመለከተ የተለያዩ ትንታኔ በመስጠት ተጠምደዋል። ገምሱ ድርጊቱን ባሳደጉት ውሻ ከመነከስ ጋር ስያስመስሉ፣ ሌሎች ደግሞ ኢትዮጵያ ከምትታወቅበት ተንኮል እና የሎሌ ጌታውን መገልበጥ ድርጊት አድርገው ይተነትናሉ። የኢሕደግን ፓለትካዊ ቀመርን በቅርበት የምያዉቁት ደግሞ የግዜ ጉዳይ እንጂ እነ አብይ አህመድ ፣ ደመቀ መኮንን ፣ አባዱላ ገመዳ፣ ለማ መገርሳ፣ ሙክታር ከዲር፣ ግርማ ብሩ፣ ሽመልስ አብዲሳ ወዘተረፈ እጣ ፈፈንታም ከአለቆች/አሳዳግዎቻቸው የተለየ አይሆንም በማለት ይከራከራሉ። ነገርግን ከኢትዮጵያ አፈጣጠር፣ ነባራዊ ሁኔታ እና ካለችበት የgeopolitical ውጥንቅጥ አንፃር እነዝህ ሁሉ ዋናውን በሽታ ትተው ጥቃቅን ምልክቶች ላይ ያተኮሩ ይመስላል ።

በእርግጥ እነ ስዮም መስፍን እራሳቸው ባሳደጉት ውሻ ነዉ የተነከሱት ።ዋናው ቀምነገር ግን የህወሓቶች እራሳቸው ባሳደጉት ውሻ መነከስ እና መበላት አይደለም ። በእርግጥ ውሻ አሳዳጊውን ከነከሰ ሌላ ማንንም አይምርም! የመገንዘብ ዓይኖቹን ከፍቶ መመልከት ለምችል ሰው ግልጥ ብሎ ምታየው ሃቅ ኢትዮጵያ እራሷን በራሷ እያጠፋች መሆኑ ነው። የውሾቹ አሳዳጊ ባለቤቶቻቸውን መንከስ እና መብላት ዋናው ጉዳይ ሳይሆን ከጉዳዩ መለያ ምልክቶች አንዱ ብቻ ነው። ትልቁ ቁምነገር በወንጀል ተጸንሳ፣ በወንጀሎች ተወልዳ እና በወንጀሎች ተጠብቃ የቆየችው ኢምፓየር አሁን የመሞቻ ግዜዋ መድረሱ ነው።

ኢምፓየር ኢትዮጵያ ልክ እንደ ዪጎዝላቭያ ከዓለም ካርታ ለይ የምትጠፋበት ግዜ መቃረቡን የምያመላክቱ ብዙ ከስተቶች እየተከሰቱ ነዉ- ማየት ለምችሉት። የሴሜኑ የነፍጠኛ Hardcore ቡድን እንኳን እድሜ ለአሳምነው ፅጌ እርስ በራሱ ተባልቶ ሳስቷል። በተጨማሪም ጎንደር እና ጎጃምን ሱዳኖች በጋድቃባ እየተረከቡ ነዉ፣ ይመቻቸው። በንሻንጉል ጉምዝ ደግሞ ነፃ አገር ነበረች ነፃነቷን አስመልሳ ነፃ ሆና መቆም ትችላለች። የገምቤላው ደግሞ ቀላል ነው፣ 85% በላይ የምሆኑት የጋምቤላ ነዋሪዎች የSouth Sudan ዜጎች ናቸው ። ስጀመር ጋምቤላ ከጥቂት ዐስርተ-ዓመታት በፊት ነበር ከሱዳን ተነጥቃ ለኢምፓየር ኢትዮጵያ የተሰጠው እናም መመለስ አለባት- ትግራይ ነፃነቷን ስትቀዳጅ Kassalaን ማስመለስ ትችላለች ። ጂቡቲ አፋርን በሰላም ለመረከብ ቀብድ መስጠት ጀምራለች ፣ እናም እሱ ብዙ ውጣ ወረድ አይኖረውም ። የኦሮምያም እንደዛው። Declaration of Independence of Oromiaን ተከትሎ ነገሮች ዓለምአቀፍ አሰራርን መሠረት በማድረግ የድንበር ማስመር ስራ ይሰራል። የኦሮሚያ ድንበርን ማካለል ስራ ስጠናቀቅ የቆዳ ስፋቷ ብያንስ ከthe Scramble of Africa ቤፊት ወደነበረበት 600000km2 ይመለሳል። ሌሎችም እንደዝያው። ወወላይታ፣ ካፋ፣ ስዳማ፣ ወዘተረፈ እያንዳንዳቸው በሉዓላዊነት የቆሙ ነፃ አገራት ነበሩ፣ እናም ወደ ነፃነታቸው ይመለሳሉ። በዝህ መልኩ የኢትዮጵያ ሥርአተ ቀብር በፀጥታ ይፈፀማል።

በእርግጥ ኢትዮጵያ እራሷን በራሷ ከዓለም ካርታ ለይ በርትታ እየሰራች ነው። ያለፋት የEthio- Eritreaው ጦርነት፣ የEthio-Somaliaው ጦርነት ወዘተረፈ፣ እና አሁን እየተካሄዱ ያሉት የ Ethio-Tigrai፣ Ethio-Oromia፣ Ethio-Sudan፣ ወዘተረፈ ጦረነቶች እና ኢትዮጵያ ከኬንያ እና ሶማልያ ጋር የገባችበት ውጥረት መነሻ አንድ እና ግልፅ ነው። ሁላም ሰው የክስተቶቹን ገፅታ በተመለከተ የየራሱን ትርጉም እና ትንታኔ ምሰጥበት ብሆንም የችግሮቹን ምንጭ ኢትዮጰያ በ the Scramble for Africa ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ በመሆን ከ አውሮፓውያኑ ቅኝ ገዢዎች ጋር በመተባበር ፈርማ የተገበረቻቸው ስምሚነቶች፣ ውሎች እና ሕግጋት ነቸው። በተለይም ድምበሮችን እና ድንበር ተሻጋር ተፈጥሯዊ መብቶችን በተመለከተ የኢትይጵያ ከአውሮፓውያኑ ቅኝ ገዢዎች ጋር የፈፀመቻቸው ስምምነቶች ንና ውሎች ናቸው። ለምሳሌ ፣ ግብፅ ግድቡን በተመለከተ ከኢቶጵያ ጋር ለመጨቃጨቅ መሰረታዊ መነሻዋ ዓፄ ሚኒልክ ተቀብሎ በመፈረም የተፈፀመው The Anglo-Ethiopian Treaty of 1902 የተባለው ስምምነት ነዉ። ስምምነቱም መሰረት የአባይ ወንዝ ውሃ ሙሉ ባለቤትነት ለግብፅ (ያኔ የብሪታንያ ቅኝ ተገዢ) የተሰጠ ነበር። አሁን ሱዳንን ወደ ኢትዮጵያ እንድትዘምት የደረገው የሱዳን (ያኔ የብሪታንያ ቅኝ ተገዢ) እና እትዮጵያ ድንበር ጉዳይም በዝሁ ስምምነት ውስጥ የተካተተ ነበር።

ኢትዮጵያ ከፈረንጆቹ ቅኝ ገዢዎች ጋር ተፈራርማ በተገበረቻቸው የአፍሪካ አዋራጅ ስምምነቶች ክፋኛ የተጎዱት ኦሮምያ፣ ወላይታ፣ ስዳማ፣ አፋር፣ ኦጋደን ወዘተረፈ ብቻ ሳይሆን እነ ኬንያ፣ ሱዳን እና ኤሪትራም ናቸው። በተለይም በ The Hewett Treaty አንቀፅ III መሰረት ኢትዮጵያ ፈረንጆቹን በማገዝ ሱዳንን መውጋቷ እጅግ አሳፋሪ ተግባር ነው። ኢትዮጵያ በፈፀመችው አስነዋሪ ድርጊትምክንያት ሱዳን የደረሰሰባትን በደል መቸም አትረሳም። ሱዳን በየThe Hewett Treaty አንቀፅ III ምክንያት የደረሰሰባትን በደል መካስ ትፈልጋለች፣ መብቷም ነው-የወጋ ብረሳ የተወጋ አይረሳም። በርግጥ ያኔ ሱዳኖቹ የንጉሱን አንገት ቆርጠው ወስደዋል፣ አሁን ግን አንገት ብቻ ሳይሆን አንጀትም ምያስቀሩ አይመስለኝም ።

የኢትዮጵያ አባቶች ይህን ሁሉ ክህደት ወንጀል በገዛ ወንድም እህት አፍሪካዊያን ላይ በፈፀሙት የፈረንጆቹን ነፍጥ ለመግዛት እና ከእነሱ ጋር ለመወዳጀት ነበር። ያንን ተጠቅመው ነበር የሚኒልክ ሃይል ኦሮምያ፣ ወላይታ፣ ካፋ፣ ስዳማ፣ አፋር ወዘተረፈ የወረሩት እና ከፈረንጆቹ ጋር በመተባበር የተቀራመቱት። በዝህ አይነት ወንጀሎች እና ክህደት ነው እትዮጵያ የተመሰረተች። ይህ ሳያንስ የእትዮጵያ ነገሥታት በአፍሪካዊ ማንነታቸው እጅግ አብረው እና ተሸማቀው አፍሪካዊነታቸውን በመካድ በግልፅ አወጁ፣ (1931 Ethiopian Constitution & 1955 Revised Constitution)ን አንብቡ።

ለዝህም ነው በ1900ዎቹ ከተመሰረተች ግዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ለአንድም አስርተ ዓመት ሠላም፣ መረጋጋት እና እድገት ሳታይ ዛሬ ሞትን እየተጋፈጠች ነው ።

እና ይህ ሁሉ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ጠንቅ መሆኗን አያሳይም???? በእርግጥም እምፓየርቷ ለሱዳንን ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካም ጠንቅ ሆና ኖራለች። በነገራችን ላይ ሰነዶቹን በሙሉ በአማርኛ ማግኘት ትችላላቹ።