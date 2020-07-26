አራቱ የህልዉናችንና የአንድነታችን ምሶሶዎች
ፊዳ ቱምሳ July 26, 2020
የኦሮሞ ሕዝብ ህልዉናና አንድነት በአራት የመሰረት አለቶች ላይ የተገነባ ነዉ። ከእነዚህ ዉስጥ አንዳንዶች ተፈጥሮአዊ ሲሆኑ ለሎች ደግሞ በህዝቡ የዘመናት መስዋዕትነት የተገነቡ ናቸዉ። ማንኛዉም ራሱን በኦሮሞነት የሚያዉቅ ግለሰብ ወይም ቡድን ከነዚህ የመሰረት አለቶች በአንዱ ላይ የሚሰነዘር ጥቃት ፣ በኦሮሞ ህዝብ ህልዉና እናም በራሱ ላይ የተቃጣ ጥቃት አድርጎ ይመለከተዋል። የሚያስፈልገዉን መስዋዕትነት በመክፈልም ጥቃቱን ይመክታል።
የኦሮሞ ሕዝብ የህልዉናና አንድነቱ መሰረቶች የሚከተሉት ናቸዉ,፣
1ኛ የጋራ ቋንቋ፣ ባህል፣ ታሪክ፣ የገዳ ስራዓት፣ አለማዊ አመለካከት፣ ውዘተ
2ኛ የኦሮሞ ሃገር የማይቆራረጥ የማይከፋፈል መሬቱ ፣ ኦሮሚያ (ቢያ ኦሮሞ)
3ኛ በኦሮሙማ ላይ የተገነባ የጋራ መጭ ራዕይና የወደፊት ግቦች፣ አንድነት፣ ነጻነት ፍትህ
4ኛ ኦሮሞ የፖለቲካ አላማዉን ለማስፈፀም የገነባዉ ድርጅት ፣ ኦነግ ፣ ናቸዉ።
ምርጥና ብርቅ የኦሮሞ ልጆች ተስባስበዉ መተክያ የለለዉን ህይወታቸዉን በመክፈል፣ የጋራ አላማ የትግል መሳሪያ የሆነዉን ኦነግን ለኦሮሞ ህዝብ አበርክተዋል።
ኦነግ የኦሮሞን ህዝብ ያስተሳሰረ መንፈስ፣ የትግል መንፈስ ሆኖአል። ማንኛዉም የኦሮሞን ስምና ኦሮሙማን መሸከም ትከሻዉ የቻለ፣ የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም አሳልፎ ለጠላት ያልሰጠ ኦነጋዊ (OLFite) ነዉ። ኦነጋዊዉ የኦነግ ወይም የሌላ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅት አባል መሆን የለበትም። ከእርሱ/እርሷ የሚጠበቀዉ ይሄንን የኦሮሞን ህዝብ ያስተሳሰረ፣ ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለለት፣ የትግል መሳሪያ መንከባከብ ነዉ።
ይሄ መሳሪያ ብዙ ስም ሊኖረዉ ይችላል። ብዙ መገለጫዎችም ሊኖረዉ ይችላል። በእኛ ልብ የነጻነታችን ምልክት፣ በጠላቶቻችን አይን ደግሞ አስፈሪዉ ኦነግ ነዉ።
ኦነግ የነጻነት ህልማችንን ዕዉን የምናደርግበት፣ በደምና በአጥንታችን የተገነባ፣ የማይጠልቅ ፀሓያችን ነዉ።
የህልዉናችንና የአንድነታችንን ምሶሶዎች ከጠላት እንከላከል!