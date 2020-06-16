አገራዊ መድረክ ማዘጋጀት እንጂ ከህወሓት ጋር በድብቅ የሚደረግ ውይይትን አንቀበልም፡ ደብረፅዮን (ዶ/ር)
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Prezdaantiin Naannoo Tigraay Dr Dabratsiyoon G/Mikaa’el yaalii abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa Mootummaa Federaala fi Mootummaa Naannoo Tigraay araarsuuf godhaa jiran kufaa taasisu isaani paartiin isaani TPLF beeksise.
“Waltajjiin biyyaaleessaa dhaabilee siyaasa hundu akkasumas humnoota federaalistii sabaaf sab-lammii biyyatti bakka bu’an itti hirmaatan qophaa’u qaba malee marii mootummaa naannoo Tigraay waliin dhoksaan godhamu hin fudhannu, bu’aas hin qabu” jedhaniiru.
Marii gochuuf yaaluun gaariidha kan jedhan Dr Dabratsiyoon, qaamni rakkoo biyyatti hiikuuf socho’uu kamuu yoo jiraate rakkichi kan uumame garee Badhaadhinaa jedhamu sirna seera qabeessa ta’e diigee sirna olaantummaa murna tokko ijaaruuf tattaaffachaa jiru fi sabaaf sab-lammii biyyatti gidduudha malee mootummaa Federaala fi Tigraay giddu akka hin taane hubachu qaba jedhaniiru.
(BBC Amharic) — አገራዊ መግባባት ለመፍጠር ሁሉም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት አገራዊ መድረክ ማዘጋጀት እንጂ ከህወሓት ጋር በድብቅ የሚደረግ ውይይትን አንቀበልም ሲሉ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል (ዶ/ር) መናገራቸው ተሰማ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ይህንን ማለታቸውን የገለጸው የክልሉ ኮሚዪኒኬሽን ቢሮ ሲሆን ይህም በፌደራል መንግሥትና በትግራይ ክልል መስተዳደር መካከል ላለው አለመግባባት መፍትሔ ለማበጀት ዛሬ ወደ መቀለ ከተጓዙት የሐይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች ጋር በተወያዩበት ወቅት መሆኑን አመልክቷል።
የኢትዮጵያ የሐይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች እና የአገር ሽማግሌዎች መማክርት፣ ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት ማድጋቸውን ያመለከተው የክልሉ ኮሚዪኒኬሽን ቢሮ መግለጫ ሁለቱ ወገኖች ተቀራርበው በመነጋገር ያሉ ችግሮችን ለመፍታት በአስቸኳይ ግንኙነት እንዲጀምሩ በውይይቱ ወቅት ማሳሰባቸውን አመልክቷል።
ለዚህ ሃሳብ ማብራሪያ የሰጡት የህወሓት ሊቀ መንበርና የትግራይ ክልል መንግሥት ምክትል ርዕስ መስተዳድር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል (ዶ/ር) ውይይቱ የተናጠል ሳይሆን ሁሉንም አካላት ማካተት እንዳለበት መናገራቸውን ጠቅሷል።
“የውውይት መድረክ መፈጠር ካለበት ሁሉም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶች፣ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክሉ ፌደራሊስት ኃይሎች የሚሳተፉበት አገራዊ መድረክ መዘጋጀት አለበት እንጂ ከህወሓት/ከትግራይ መንግሥት ጋር በድብቅ የሚደረግ ውይይት አንቀበልም፤ ትርጉምም አያመጣም” ማለታቸውን ቢሮው ገልጿል።
ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ “ውይይቱ በመጨረሻ ሰዓት የተጀመረ ቢሆንም መሞከሩ ግን ጥሩ ነው” ያሉ ሲሆን ጨምረውም “የአገሪቱን ችግር ለመፍታት የሚንቀሳቀስ አካል ችግሩ የተፈጠረው ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በማፍረስ በአገሪቱ አምባገነናዊ ሥርዓት ለመገንባት እየተሯሯጠ በሚገኘው ብልፅግና የተሰኘው ቡድንና በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እንጂ በፌደራል መንግሥትና በትግራይ ክልል መካከል ብቻ የተፈጠረ አለመግባባት አድርጎ መመልከት አይገባም” ብለዋል።
የሐይማኖት አባቶቹና የአገር ሽማግሌዎች ስለጦርነት አላስፈላጊነት መስበካቸውና ስለሰላምና ውይይት መናገራቸው ልክ መሆኑን ያመለከቱት ደብረፅዮን (ዶ/ር)፣ ነገር ግን “ይህ መባል ያለበት ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በማክበር ምርጫ አድርጋለሁ ባለው ክልል ላይ የጦር አዋጅ ለሚያውጀው የፌደራል መንግሥት ነው” ሲሉ ከሰዋል።
በዛሬው የሽምግልና ውይይት ላይ ስለተነሱ ጉዳዮች በተለይ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ባነሷቸው ጉዳዮች ላይ አተኩሮ መግለጫ ያወጣው የትግራይ ክልል ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ እንዳለው፤ መፍትሔ ለማምጣት ተፈልጎ ከሆነ ቢያንስ በክልሉ የሚገኙ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የሐይማኖት አባቶች፣ ሌሎችም መሳተፍ እንደነበረባቸው መናገራቸውን ገልጿል።
ከዚሁ በተጨማሪም የመገናኛ ብዙሃን እንዳይገባ የተፈለገበት ምክንያትም ልክ እንዳልሆነ ተናግረዋል የተባሉት ደብረፅዮን (ዶ/ር) “ወደፊትም ቢሆን መደባበቁ ችግሩን ከማባባስ ውጪ መፍትሄ አይሆንም” ብለዋል።
በውይይቱ ወቅት በርካታ ጥያቄዎችና ሃሳቦች ከተሳታፊዎቹ ለሽምግልና ቡድኑ መቅረቡ የተነገረ ሲሆን፤ እነሱም የተነሱ ጉዳዮችን ይዘው ወደ ፌደራሉ መንግሥት እንደሚቀርቡ ተናግረዋል ሲል የክልሉ ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ መግለጫ ጠቅሷል።