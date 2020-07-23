የዘመናዊዉ ነፍጠኛ ማዕከል ካልተንበረከከ የኦሮሞ ነጻነት አይታሰብም
ፍዳ ቱምሳ, July 23, 2020
የኢትዮጵያን ኢምፓየር ምስረታ ተከትሎ የነፍጠኛ ማዕከላት ሆነዉ የተመሠረቱ በርካታ ከተሞች በኦሮሚያና በደቡብ የሃገሪቱ ክፍሎች ይገኛሉ። ከተማ የሚለዉ መጠሪያ ራሱ ከነፍጠኛዉ ሥራዓት ጋር በእጅጉ የተያያዘ ቃል ነዉ። ነፍጥ ያነገቡ አካላት የተሰበሰቡበትና መሽገው የሚኖሩበት አካባቢ፣ እናም እነዚህ አካላት የከተሙበት በመሆኑ ከተማ ተባለ። እናም “ከተማ” የተባሉት በኦሮሚያና በሌሎች የደቡብ ብሄሮች ክልሎች ዉስጥ ያሉ ቦታዎች በሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ ፣ የነፍጠኛዉና በነፍጠኛዉ የተመሰረቱ ናቸዉ። ከእነዚህ በርካታ ከተሞች ዉስጥ የዋናነቱን ቦታ ይዞ የሚገኘዉ ደግሞ ዛሬ ነፍጠኞች አዲስ አበባ ብለው የሚጠሩት ከተማ ነዉ። አዲስ አበባ ከተማ እስከ 1966 ዓ ም ድረስ የነበራት መልክ ከብዙዎቹ የነፍጠኞች ከተማ አንዷ እና ትልቋ እንጂ የተለየች አልነበረችም።
የየካቲት 25ቱን የመሬት አዋጅ ተከትሎ በየቦታዉ በተነሳዉ አብዮታዊ ማዕበል፣ በትግሉ ተሸንፈው በገጠር ትንንሽ ከተሞች መሽገዉ የነበሩት ነፍጠኞች ወደ አዲስ አበባና ፣ “ትላልቅ” ወደሚባሉት ከተሞች መጉረፍ ተያያዙ።በዚህ የነፍጠኞች ፍልሰት የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብ ቁጥር ምናልባትም በአጭር ጊዜ በሁለት እጅ ሳያድግ አልቀረም።
ወደ አዲስ አበባ የጎረፉት ነፍጠኞች፣ ገበሬዉንና ገባሩን ነፃነት ያጎናፀፈዉንና ፣ የተቀጣጠለዉን አብዮት አቅጣጫ በማስቀየር በኩል የተጫወቱት ሚና ቀላል አልነበረም። ዛሬ ወደ ኋላ ተመልሰን በትዝብት የምናያቸዉ ዕልቅቶችም ሆነ የአምባገነን አስተዳደር እንዲመሰረት ያደረጉት እነኝሁ ወደ ፊንፍኔ የጎረፉት ነፍጠኛችና ልጆቻቸው (ግልገል ነፍጠኞች) ነበሩ።
ገና ከጅምሩ መሬትና የከተማ ትርፍ ቤት ያጣው ነፍጠኛ ግብ ግልጽ ነበር። የትኩረታቸው መሰረት ዛሬም እያደረጉት እንዳለው የህለውናቸው ዋና ጠላት ብለው በፈረጁት የኦሮሞ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ነበር። ግባቸው በዋናነት የኦሮሞን ሕዝብ የገዛ መሬቱ ባለቤትነት ማስናከል ነበር። በዚህ ረገድ እንደ አላማ ኣድርገዉ የተያያዙት የኦሮሞ ምሁራንን የመግደል ፣ የማስገደል ሥራ ላይ መሰማራትን ነበር። በዚህ ረገድ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረሱት ጥፋት ዝርዝሩ በታሪክ የተመዘገበ ስለሆነ እንለፈዉ። እዚህ ላይ ማመልከት የፈለግነዉ ፣ የካቲት 25ትን የመሬት አዋጅ ተከትሎ አዲስ አበባ ከመካከለኛ የነፍጠኛ መናሄሪያ ወደ ዋነኛዉ የነፍጠኛ ምሽግ መቀየሯን ነዉ።
ከባለመሬትነት የተገፋዉና በአዲስ አበባ የመሸገው ይሄ የነፍጠኛ ወገን የነፍጠኝነት ሀልውናውን ለማስቀጠል አዲስ ጭምብል መልበስ ነበረበት።ይሄ አዲስ ጭምብል ደግሞ “ኢትዮጵያዊነት” የተሰኘ ጭምብል ነው። “በኢትዮጵያዊነት” ና “በኢትዮጵያ አንድነት” ስም ያጡትን ሥልጣን መልሰው ለመቆጣጠር ከወቅቱ ገዢዎች ጋር በመዳበል የወሰዱት እርምጃ ለጊዜውም ቢሆን ተሳካላቸው። ለመሬት ፣ ለነፃነትና ፣ ለዕኩልነት የታገለዉን ወገን የተለያየ ስም በመስጠት ማስወጋትና መውጋቱ ሰከነላቸው። በዚህ ወቅት ነበር በአዲስ አበባ የመሸገው የአዲሱና የዘመናዊዉ ነፍጠኛ ርዕዮት “ኢትዮጵያ” ና “ኢትዮጵያዊነት” በሚል ካባ ደርቦ ብቅ ያለው።
በ1983 ይሄን ዘመናዊ የነፍጠኞች ኣስተሳሰብ በብሄር ብሄረሰቦች ትግል ተመትቶ ለጊዜውም ቢሆን ለዘብ ለማለት ተችሎ ነበር። ይሁን እንጂ የ1983 ለዉጥ ባስከተለዉ ጫና ሁለተኛዉ ዙር የነፍጠኞች ፍልሰት ወደ አዲስ አበባ ተጀመረ። ደግሞ አዲስ አበባ ከመቸዉም ጊዜ በበለጠ የነፍጠኛ ማዕከል ሆነች። ከበፊቱ በተለየ ቱባ ቱባ ነፍጠኞች ከአሰላ ፣ ከጎባ፣ ከጭሮ፣ ክሆሳእና፣ ከሶዶ፣ ከዲላና ከለሎችም ቦታ ወደ ፊንፍኔ ጎረፉ። እናም ትናንት በትግል ያጡትን የገጠር መሬት ዛሬ በፊንፍኔ ዙሪያ ያሉትን የኦሮሞ ገበሬዎች በማፈናቀል የመሬት ነጠቃ ተግባራቸዉን ተያያዙት። ይህን ለማስፈጸም ሀ ብለዉ ሲጀምሩ፣ ህገመንግሥቱ ላይ የተደነገገዉን የፊንፍኔ ከተማ ድንበር በማስፋት ነበር የጀመሩት። በደርግ ጊዜ ከነበረውና ህገመንግስታዊ እውቅና ከተሰጠው ደንበር መሻገር የህገመንግሥት ጥሰት ሀሁ በነፍጠኞች በተቀረጸው የአዲስ አበባ ቻርተር ተጀመረ። ለአዲስ አበባ አዲስ ድምበር ተበጀላት። አድስ አበባ ማለት ፣ የከተማዋን ክልልና በመስተዳድሩ ዉስጥ የሚገኙትን 23 የገጠር ቀበሌዎች ያጠቃልላል ተባለና ነፍጠኞች የከተማዉ ክልል ኣካል ያልሆኑትን 23 የገጠር ቀበሌዎች የመጀመሪያ የኦሮሞ ማፈናቀል ድግስ አካል ኣደረጉት።
የመስፋፋት ጉዞዉ ቀጥሎ ዛሬ አቃቂ፣ ኮተበ ወዘተ ወደ አዲስ አበባ ተጠቃለሉ አሉን። ይሄ ጉዞ የዘመናዊ ነፍጠኛች አያቶች በፊንፊኔ ይኖሩ በነበሩ የኦሮሞ ጎሳዎች ላይ የፈጸሙት ግፍ አካል ሆኖ ዛሬም ቀጥሎአል።
ይሄ መስፋፋት የአዲስ አበባ ማስተር ፕልን ወለደ። የቄሮ ቃሬ ትግል እምብርትም ሆነ። ለአጭር ጊዜም ቢሆን የለውጥ አየር ተነፈስን። ይሁን እንጂ በቄሮ ትግልና መስዋዕትነት የተገኘዉን ድል አዲስ አበባ በተሰገሰጉት ዘመናዊ ነፍጠኞች ተነጠቀ፤ የለውጥ ተሰፋውም ጨለመ። ዛሬ አዲስ አበባን ሀገሪትዋ ከምታፈራው ሀብት ከግማሽ በላይ የምትውጥ ከተማ አድረገዋት ዘመናዊ ነፍጠኞች የትናንቱን የገባር ሰርአት በአዲስ መልክ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ማስቀጠል የቻሉባት መአከላቸው ሆናለች።
ዛሬ የደረስንበት እርከን የሚያመላክተን የኦሮሞ ህዝብ ቀጣዩ ትግል ከማን ጋር መሆን እንዳለበት ነዉ። የኦሮሞ ነፃነት ይሄን የነፍጠኞች ማዕከል የሆነ ከተማ ከማንበርከክ ጋር በቀጥታ ትስስር አለዉ። የኦሮሞ ህዝብ የነፅነት ትግል ነቀርሳ አዲስ አበባ ነዉ። ይህ ነቀርሳ ገዳይና አጥማጅ ነው። ይህነን ነቀርሳ የሚመግቡ የደም ሥር የሆኑትን መንገዶች በመዝጋት ብቻ ነቀርሳዉን ማመንመንና እጅ እንዲሰጥ ካልተደረገ የነፃነታችንና የህልውናቸን ጉዳይ አጠያያቂ የሆናል። አዲስ አበባ ..ከነፍጠኞች እስካልጸዳች ደረስ የኦሮሞ ነጻነት አይታሰብም።
ለዚህም ነዉ የሰላማዊ ትግላችን ትኩረት አድስ አበባን በማንበርከክ ላይ ያለመ መሆን አለበት የምንለዉ። ይሄን ያደረግን ጊዜ የዘመናዊ ነፍጠኞች ማዕከል ይፈርሳል። በዛ ፍርስራሽ ላይ አዲሱ ኡማዊነት ኢትዮጵያዊነትን ተክቶ የማንነታችንና የዜግነታችን መገለጫ ይሆናል።