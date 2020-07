Laalaa jaarsa salphataa sammuun hin hojjane

የደደብ ያለ? Hoola dur tiksaa turre tokko fakkaata.

Gowwan hin dhalatin, yoo dhalatee hin guddatin, yoo guddate hin dubbatin – kan jedhan kana. Waan dubbatuu hin beeku. Eenyu gammachisu dhaf?

Very surprising when an old previous prisoner of war (POW) talks. He will die before other die. (Language Amharic).





The genocide plan is supported by the Ethiopian Ambassador to USA. Please report this genocide incitement to FBI.