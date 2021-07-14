Rifts emerging between Ethiopian govt and Amhara region

Tigray Amhara : Two significant developments
የተከበራችሁ ተመላሽ የአገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖች መስመራዊ መኮንኖች ባለሌላ ማዕረግተኞች፤ አሁን ያጋጠመን የህልውና አደጋ ለመመከት በምደርገው ትግል ከፀጥታ መዋቅራችን ጎን በመሰለፍ የበኩላችሁን እንድትወጡ ጥሪየን አስተላልፋለሁ
— Agegnehu Teshager (@AgegnehuT) July 13, 2021
Tigray Amhara : Two significant developments
የተከበራችሁ ተመላሽ የአገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖች መስመራዊ መኮንኖች ባለሌላ ማዕረግተኞች፤ አሁን ያጋጠመን የህልውና አደጋ ለመመከት በምደርገው ትግል ከፀጥታ መዋቅራችን ጎን በመሰለፍ የበኩላችሁን እንድትወጡ ጥሪየን አስተላልፋለሁ
— Agegnehu Teshager (@AgegnehuT) July 13, 2021
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