Abiy Ahmed has established a global task force to restore “the glorious Ethiopia”

May 9, 2021

Abiy Ahmed has established a global task force to restore “the glorious Ethiopia”

Abiy task force
We have received internal information that Abiy Ahmed has established a global task force, compose of both government officials and supporters of Nefetgna system.
The main objective of the global task force is to restore “the glorious Ethiopia”, the Empire, the imperial system and its Crown.
The team is led by the office of the President and of the deputy Prime Minister Demeke Mekonin.
The project is financed by the offices of the president and the Prime Minister.
Please, read the following information, which we have received, regarding their meeting today, May 08, 2021, via Zoom room. Please, pay attention to the list of the participants.
We Oromos must wake up and stand up for our rights in unity!!!
Read further!!!
  • ቅዳሜ (Saturday May 8, 2021 at 1PM EST) በመላው አለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራዎች ጋር በዙም  ኮንፍረንስ ይደረጋል
    ጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግና አርበኞች የድልና የምስጋና ቀን The 80th Victory Anniversary and Appreciation Day of The Ethiopian Patriot
    የኢትዮጵያውያን አሜሪካን ካውንስልና የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የተግባር ምክር ቤት በመተባበር  ሲሆን ::
    የትኩረት አቅጣቻችን በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ በመላው አለም የምንገኝ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያን ወዳጆች አስተባብሮ 80ኛ አመት የጥንታዊ ኢትዮጵያ አርበኞች የድልና የምስጋና ቀን በደመቀ ሁኔታ ማክበር ነው ::
    አላማው ፣  “የትውልድ ቀረፃ ለአገር ግንባታ ” !
    በአዲሱ ትውልድ  ውስጥ የሀገር ፍቅርንና ጀግንነትን በማስረፅ የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ለሐገራቸው የከፈሉት መከራና ስቃይ እንዳይዘነጋና ታሪክ እንዲማርበት የአደራ የትውልድ ቅብብሎሽ እንዲኖር ማበረታት ነው ::
    • የበአሉ ዋና ዋና የክብር እንግዶቻችን
      1፣ ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ
      2፣ ክቡር ም/ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን (ውጭ ጉዳይ)
      3፣ ክቡር ሚ/ር ገዱ አንዳርጋቸው (የጠ/ሚኒስትር ደህንነት አማካሪ)
      4፣ ክብርት ወ/ሮ ሞፈሪያት ካሚል (ሰላም ሚኒስትር )
      4፣  ክብርት ዶክተር ሒሩት ካሳው ( ባህል ሚ/ር)
      5፣ ክብርት ወ/ሮ አዳነች አበቤ (የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ)
      6፣ ጄኔራል ብርሐኑ ጁላ (መከላከያ ሚ/ር)
      7፣ጄኔራል ካሳዬ ጨመዳ ( የቀድሞው ጦር ኃይልች ባልደረባ)
      8፣ ሻለቃ ደራርቱ ቱሉ (የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን )
      9፣ ሻለቃ ኃይሌ ገ/ስላሴ  (አትሌት )
      9፣ አቶ ገዛህኝ አባተ (የአዲስ አባባ ከተማ ቱሪዝም )
      10፣ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት  ( ጠ/ሚር አማካሪ )
      11 ፣ አቶ ወርቅነህ አክሊሉ ባህል ሚ/ር
      12፣ ድምፃዊ አያሌው መስፍን
      13 ፣ ጄኔራል አደም ሙሐመድ
      14፣ ካርድናል ብርሀነ እየሱስ
      15 ፣ ወ/ሮ የት ነበርሽ ንጉሴ (የእርቅና ሰላም ኮሚሽን)
      16 ፣ ልዑል ኤርምያስ ሳህለ ስላሴ (ከዘውድ ምክር ቤት)
      17፣  ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን  (የጥንታዊ ኢትዮጵያ አርበኞች ፕሬዝዳንት  )
      18፣ የጥበብ ሰው አቶ ደበበ እሸቱ
      19 ፣ አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ (ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን )
      20 ፣ ወ/ሮ መአዛ ብሩ  (ጋዜጠኛ ሸገር ሬዲዮ)
      21 ፣ ቴድሮስ ካሳህን (ቴዲ አፍሮ ድምፃዊ)
      22 ፣ ሻለቃ ክፍሌ አቦቼር (ገጣሚ )
      23 ፣  አምባሳደር ፍፁም አረጋ (ኢትዮጵያ ኢምባሲ ዋሽንግተን ዲሲ)
      24 ፣ ጀነራል በሀይል ክንዴ
      25 ፣ ኮማንደር አሰፋ ሰይፉ
      26 ፣ ኮሞዶር ጣሰው ደስታ
      27 ፣ አምባሳደር ካሳ ከበደ
      28 ፣ ፕሮፌሰር ጌታቸው ሀይሌ
      29 ፣ ካፒቴን ተሾመ ተንኮሉ
      30 ፣ አርቲስት አለም ፀሐይ ወዳጆ
      31 ፣ ፕሮፌሰር ሀይሌ ገሪማ
      32 ፣ ብርጋዴር ጀነራል አሸናፊ ግዛው
      33 ፣ አምባሳደር ዘነበ ከበደ
      34 ፣ አቶ ዮናታን አክሊሉ
      35 ፣ዶክተር ፖስተር ቶለሳ ጉዲና
      36 ፣አቶ በላይነህ ክንዴ
      37 ፣አቶ አብነት ገ/መስቀል
      38 ፣ ብፁዕ አቡነ ኤሊያስ
      39 ፣ ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ
      40 ፣ ብፁዕ አቡነ በርናባስ
      41 ፣ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል
      42 ፣ አምባሳደር ታየ አጽቀስላሴ
      43 ፣ ወጣት ሙኒት መስፍን
      44 ፣ዶክተእ መና ደምሴ
      45 ፣ ብ/ጄኔራል ገ/ፃድቅ  (አየር ሐይል)
      46 ፣ የጥበብ ሰው አብርሀም ወልዴ
      47 ፣ ጋዜጠኛ መልእክተ ዮሀንስ
      48 ፣ አቶ ታድዮስ በለጠ (የኩርፍቱ ሆቴል ባለቤት)
      49 ፣ አቶ ዮሀንስ ተረፈ
      50፣ አርቲስት ተስፋዬ ሲማ
      51 ፣ አቶ ማንያዘዋል እንደሻው
      52 ፣ አርቲስት ተፈሪ አለሙ
      53 ፣ ፕሮፌሰር አሉላ ፖንክረስት
      54 ፣ ወ/ሮ ሔለን ፖንክረስት
      55 ፣ ሊመን ሲሳይ
      56 ፣ አቶ ወርቁ አንተነህ
      57 ፣ ወሮ ኤልሳቤጥ አብዲሳ
      የተለያዩ አጋዥ ድርጅቶች
      1. የዘውድ ምክር ቤት
      2. ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለስላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ ማህበር
      3. የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊትና የምድር ጦር እባላት
      4. የኢትዮጵያ አየር ሀይል አባላት
      4. የኢትዮጵያ ባህር ሀይል አባላት
      5. የጣይቱ የባህልና የትምህርት ማእከል
      6. የኢትዮጵያ ቅርስና ውርስ በሰሜን አሜሪካ
      7. ሞአ አንበሳ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.