Abiy Ahmed has established a global task force to restore “the glorious Ethiopia”
Source: Oromia Global Forum
We have received internal information that Abiy Ahmed has established a global task force, compose of both government officials and supporters of Nefetgna system.
The main objective of the global task force is to restore “the glorious Ethiopia”, the Empire, the imperial system and its Crown.
The team is led by the office of the President and of the deputy Prime Minister Demeke Mekonin.
The project is financed by the offices of the president and the Prime Minister.
Please, read the following information, which we have received, regarding their meeting today, May 08, 2021, via Zoom room. Please, pay attention to the list of the participants.
We Oromos must wake up and stand up for our rights in unity!!!
Read further!!!
-
ቅዳሜ (Saturday May 8, 2021 at 1PM EST) በመላው አለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራዎች ጋር በዙም ኮንፍረንስ ይደረጋልጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግና አርበኞች የድልና የምስጋና ቀን The 80th Victory Anniversary and Appreciation Day of The Ethiopian Patriotየኢትዮጵያውያን አሜሪካን ካውንስልና የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የተግባር ምክር ቤት በመተባበር ሲሆን ::የትኩረት አቅጣቻችን በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ በመላው አለም የምንገኝ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያን ወዳጆች አስተባብሮ 80ኛ አመት የጥንታዊ ኢትዮጵያ አርበኞች የድልና የምስጋና ቀን በደመቀ ሁኔታ ማክበር ነው ::አላማው ፣ “የትውልድ ቀረፃ ለአገር ግንባታ ” !በአዲሱ ትውልድ ውስጥ የሀገር ፍቅርንና ጀግንነትን በማስረፅ የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ለሐገራቸው የከፈሉት መከራና ስቃይ እንዳይዘነጋና ታሪክ እንዲማርበት የአደራ የትውልድ ቅብብሎሽ እንዲኖር ማበረታት ነው ::
-
የበአሉ ዋና ዋና የክብር እንግዶቻችን1፣ ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ2፣ ክቡር ም/ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን (ውጭ ጉዳይ)3፣ ክቡር ሚ/ር ገዱ አንዳርጋቸው (የጠ/ሚኒስትር ደህንነት አማካሪ)4፣ ክብርት ወ/ሮ ሞፈሪያት ካሚል (ሰላም ሚኒስትር )4፣ ክብርት ዶክተር ሒሩት ካሳው ( ባህል ሚ/ር)5፣ ክብርት ወ/ሮ አዳነች አበቤ (የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ)6፣ ጄኔራል ብርሐኑ ጁላ (መከላከያ ሚ/ር)7፣ጄኔራል ካሳዬ ጨመዳ ( የቀድሞው ጦር ኃይልች ባልደረባ)8፣ ሻለቃ ደራርቱ ቱሉ (የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን )9፣ ሻለቃ ኃይሌ ገ/ስላሴ (አትሌት )9፣ አቶ ገዛህኝ አባተ (የአዲስ አባባ ከተማ ቱሪዝም )10፣ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ( ጠ/ሚር አማካሪ )11 ፣ አቶ ወርቅነህ አክሊሉ ባህል ሚ/ር12፣ ድምፃዊ አያሌው መስፍን13 ፣ ጄኔራል አደም ሙሐመድ14፣ ካርድናል ብርሀነ እየሱስ15 ፣ ወ/ሮ የት ነበርሽ ንጉሴ (የእርቅና ሰላም ኮሚሽን)16 ፣ ልዑል ኤርምያስ ሳህለ ስላሴ (ከዘውድ ምክር ቤት)17፣ ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን (የጥንታዊ ኢትዮጵያ አርበኞች ፕሬዝዳንት )18፣ የጥበብ ሰው አቶ ደበበ እሸቱ19 ፣ አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ (ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን )20 ፣ ወ/ሮ መአዛ ብሩ (ጋዜጠኛ ሸገር ሬዲዮ)21 ፣ ቴድሮስ ካሳህን (ቴዲ አፍሮ ድምፃዊ)22 ፣ ሻለቃ ክፍሌ አቦቼር (ገጣሚ )23 ፣ አምባሳደር ፍፁም አረጋ (ኢትዮጵያ ኢምባሲ ዋሽንግተን ዲሲ)24 ፣ ጀነራል በሀይል ክንዴ25 ፣ ኮማንደር አሰፋ ሰይፉ26 ፣ ኮሞዶር ጣሰው ደስታ27 ፣ አምባሳደር ካሳ ከበደ28 ፣ ፕሮፌሰር ጌታቸው ሀይሌ29 ፣ ካፒቴን ተሾመ ተንኮሉ30 ፣ አርቲስት አለም ፀሐይ ወዳጆ31 ፣ ፕሮፌሰር ሀይሌ ገሪማ32 ፣ ብርጋዴር ጀነራል አሸናፊ ግዛው33 ፣ አምባሳደር ዘነበ ከበደ34 ፣ አቶ ዮናታን አክሊሉ35 ፣ዶክተር ፖስተር ቶለሳ ጉዲና36 ፣አቶ በላይነህ ክንዴ37 ፣አቶ አብነት ገ/መስቀል38 ፣ ብፁዕ አቡነ ኤሊያስ39 ፣ ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ40 ፣ ብፁዕ አቡነ በርናባስ41 ፣ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል42 ፣ አምባሳደር ታየ አጽቀስላሴ43 ፣ ወጣት ሙኒት መስፍን44 ፣ዶክተእ መና ደምሴ45 ፣ ብ/ጄኔራል ገ/ፃድቅ (አየር ሐይል)46 ፣ የጥበብ ሰው አብርሀም ወልዴ47 ፣ ጋዜጠኛ መልእክተ ዮሀንስ48 ፣ አቶ ታድዮስ በለጠ (የኩርፍቱ ሆቴል ባለቤት)49 ፣ አቶ ዮሀንስ ተረፈ50፣ አርቲስት ተስፋዬ ሲማ51 ፣ አቶ ማንያዘዋል እንደሻው52 ፣ አርቲስት ተፈሪ አለሙ53 ፣ ፕሮፌሰር አሉላ ፖንክረስት54 ፣ ወ/ሮ ሔለን ፖንክረስት55 ፣ ሊመን ሲሳይ56 ፣ አቶ ወርቁ አንተነህ57 ፣ ወሮ ኤልሳቤጥ አብዲሳየተለያዩ አጋዥ ድርጅቶች1. የዘውድ ምክር ቤት2. ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለስላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ ማህበር3. የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊትና የምድር ጦር እባላት
4. የኢትዮጵያ አየር ሀይል አባላት
4. የኢትዮጵያ ባህር ሀይል አባላት5. የጣይቱ የባህልና የትምህርት ማእከል
6. የኢትዮጵያ ቅርስና ውርስ በሰሜን አሜሪካ
7. ሞአ አንበሳ
-
Be the first to comment