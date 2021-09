The big road to Finfine from Haramaya is closed by Qeerro

Breaking up ❗

The big road to Finfinne from Haramaya is closed by Qeerro.

Qeerro is there

Breaking: Harargeetti yeroo ammaa Qeerroon daandii guddicha Harargee fi Finfinnee wal qunnamsiisu amma guutumatti cufeera!! “Dhaadannoo hidhaaf ajjee*chaan of duuba nu hin deebisu ni Bilisoomna” jachaa jiru! PPn maraachaa jirtii Qeerroo of eegannoo godhaa!!!



#TOKKUMMAAN_HUMNA

#Injifannoon_Uummata_Oromoof

Hamile nun cabsuu hidha fi ajjechaan

Qeerroon biyyaa obsa fixattee halkaan sa’a 7:00 manca isanii qaratanii hidhaa fi Ajjeechaa of duba nu debisuu jeechaa jiruu. Harargee haramayaa irraa!

Injifannoo

Fulbaana 12/2021 Abdiif Gaachanni Saba Oromoo Waraanni Bilisummaa Oromoo Zooni Kibbaa Cibraa Soddom Booroo Galgala kana Sa’aati 01:15 in rratti Godina Gujii Bahaa Aanaa Liiban Ganda Lagguulaa keesatti Lukkeelee waraana Mootummaa gabroomfataa impaayera Itoophiyaa irratti tarkaanfi Haleellaa fudhateen hedduu duhaaf madoon adabuun Guggussee magaalaa Nageellee Booranaatti naqeeraa! Odeessa dabalataan booda walitti deebinaa!

Injifannoon Uummata Oromoof!